أول تعليق من رئيس برشلونة بعد خسارة كأس ملك إسبانيا

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادس برشلونة عقب خسارة فريقه للقب كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا مساء اليوم بهدف مقابل هدفين.





وقال بارتوميو عقب نهاية اللقاء :"قبل أي شيء علي أن أهنئ فالنسيا لقد استحقوا اللقب".





وأضاف: "فالنسيا فاز نعم، لكن لاعبينا استمروا بالمحاولة حتى النهاية لم يستسلموا هذا هو المهم".





وتابع: "علينا ان نشكر مشجعي برشلونة هنا على رحلتهم إلى إشبيلية ودموعهم اليوم".





وأوضح: "لن نقول إنه موسما رائعا أو ممتازا، ولكن ليس فاشلا، لقد خسرنا مباراتين فقط".





وأشار :"فالفيردي ليس سبب الخسارة، أحيانا يكون لديك استحواذ وفرص كثيرة، ولكن لا تسجل الأهداف".



