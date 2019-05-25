أول تعليق من رئيس برشلونة بعد خسارة كأس ملك إسبانيا
السبت 25/مايو/2019 - 11:52 م
علي نبوي
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تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادس برشلونة عقب خسارة فريقه للقب كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا مساء اليوم بهدف مقابل هدفين.
وقال بارتوميو عقب نهاية اللقاء :"قبل أي شيء علي أن أهنئ فالنسيا لقد استحقوا اللقب".
وأضاف: "فالنسيا فاز نعم، لكن لاعبينا استمروا بالمحاولة حتى النهاية لم يستسلموا هذا هو المهم".
وتابع: "علينا ان نشكر مشجعي برشلونة هنا على رحلتهم إلى إشبيلية ودموعهم اليوم".
وأوضح: "لن نقول إنه موسما رائعا أو ممتازا، ولكن ليس فاشلا، لقد خسرنا مباراتين فقط".
وأشار :"فالفيردي ليس سبب الخسارة، أحيانا يكون لديك استحواذ وفرص كثيرة، ولكن لا تسجل الأهداف".
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