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أول تعليق من رئيس برشلونة بعد خسارة كأس ملك إسبانيا

السبت 25/مايو/2019 - 11:52 م
أول تعليق من رئيس برشلونة بعد خسارة كأس ملك إسبانيا
برشلونة
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علي نبوي
 
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تحدث جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادس برشلونة عقب خسارة فريقه للقب كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا مساء اليوم بهدف مقابل هدفين.

وقال بارتوميو عقب نهاية اللقاء :"قبل أي شيء علي أن أهنئ فالنسيا لقد استحقوا اللقب".

وأضاف: "فالنسيا فاز نعم، لكن لاعبينا استمروا بالمحاولة حتى النهاية لم يستسلموا هذا هو المهم".

وتابع: "علينا ان نشكر مشجعي برشلونة هنا على رحلتهم إلى إشبيلية ودموعهم اليوم".

وأوضح: "لن نقول إنه موسما رائعا أو ممتازا، ولكن ليس فاشلا، لقد خسرنا مباراتين فقط".

وأشار :"فالفيردي ليس سبب الخسارة، أحيانا يكون لديك استحواذ وفرص كثيرة، ولكن لا تسجل الأهداف".

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