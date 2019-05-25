بالمستندات.. وزارة البترول تطرح مزايدة عالمية للتنقيب في البحر الأحمر

أعلنت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بالنيابة عن وزارة البترول والثورة المعدنية عن طرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في 10 قطاعات بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض أول أغسطس 2019.





وبحسب الخريطة التي أعلنتها الشركة، فإن القطاع الأول، تبلغ مساحته حوالي 3057 كم2، بينما الثاني مساحته 3010 كم2، والثالث 3097 كم2، والرابع 3084 كم2، ومساحة القطاع الخامس بلغت مساحته 3025 كم2.





بينما بلغت مساحة القطاع السادس بالبحر الأحمر 3050 كم2، والقطاع السابع 3090 كم2، والثامن 3060 كم2، والتاسع 3067 كم2، وكانت مساحة القطاع العاشر 3039 كم2.