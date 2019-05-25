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أحمد موسى: قناة "تايم سبورت" ستكون منصة للمنافسة من أجل المواطن المصري

السبت 25/مايو/2019 - 10:45 م
أحمد موسى: قناة تايم سبورت ستكون منصة للمنافسة من أجل المواطن المصري
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإعادة هيكلة التلفزيون المصري، وتوقيع بروتكول تعاون بين الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام لإتاحة أرشيف ماسبيرو على تطبيق "watch it".

وقال "موسى"، خلا تقديمه برنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء السبت: "مبروك للتلفزيون المصري على القناة الرياضية الجديدة تايم سبورت"، مشيرا إلى أن غدا سيتم إذاعة مباراة "نهضة بركان" و"الزمالك" في إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية عليها.

وأشار إلى أن بطولة الأمم الإفريقية ستذاع على القناة الجديدة التابعة لماسبيرو، معلًقا: "مفروض ندعمهم مش ندعم القطريين".

وتابع: "هذه أول خطوة لإعادة هيكلة ماسبيرو، وننتظر مفاجآت الفترة المقبلة"، مؤكدا أن قناة "تايم سبورت" ستكون منصة للمنافسة من أجل المواطن المصري.
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