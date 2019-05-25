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بسبب صوت "الكاسيت".. عامل يقتل حلاق بالبحيرة

السبت 25/مايو/2019 - 10:42 م
بسبب صوت الكاسيت.. عامل يقتل حلاق بالبحيرة
أرشيفية
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إسلام أمين
 
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لقي حلاق مصرعه على يد عامل طعنًا بسكين بعزبة عثمان التابعة لمركز شرطة المحمودية بالبحيرة، إثر وقوع خلافات بينهم حول ارتفاع "صوت كاسيت" داخل محل الحلاقة الخاص به أثناء صلاة التراويح، مما أثار حفيظة المتهم فقام بطعن المجني عليه عدة طعنات أودت بحياته.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث من مستشفى المحمودية العام يفيد بوصول "محمد م.ش" 22 عاما، حلاق ومقيم بناحية عزبة عثمان التابعة لدائرة المركز مصاب بعدة طعنات نافذة وتوفى عقب وصوله المستشفى.

على الفور انتقل الرائد كريم الخولي رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية وبالفحص تبين أن الجاني يدعي "ممدوح ر.ع" 27 عاما، عامل، وتم ضبط المتهم وبمواجهة اعترف بارتكابه الجريمة لقيام المجني عليه بتشغيل الكاسيت بصوت مرتفع أثناء صلاة الترويح وأضاف المتهم أنه قام بالذهاب إلى المجني عليه وطالبه بغلق الكاسيت نظرا لقيام المصلين بأداء صلاة التراويح فرفض، الأمر الذي أثار حفيظته فقام بطعنه.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، قرر المستشار أسامه المسلمي مدير نيابة المحمودية حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
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