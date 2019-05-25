أحمد موسى: سأدعم الزمالك بكل قوة غدًا
السبت 25/مايو/2019 - 10:40 م
داليا الحسين
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ناشد الإعلامي أحمد موسى، جموع الشعب المصري بمساندة نادي الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية غدا، مشيرًا إلى أن النادي يمثل مصر.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، مساء السبت، إن الزمالك بحاجة لهذه البطولة وعلينا جميعًا أن ننسى كافة المشكلات، معلقًا: "إحنا في رمضان.. وأدعم الزمالك بكل قوة لأنه يمثل مصر".
هذا وقد أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر لها غدًا الأحد باستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الزمالك الزى الأبيض الكامل، على أن يرتدى نهضة بركان القميص البرتقالى والشورت الأسود.
كما تقرر أن يرتدى حارس الزمالك الطاقم البنفسج بالكامل، على أن يرتدى حارس نهضة بركان الطاقم الأخضر، ويرتدى حكم المباراة القميص الأزرق "سماوى".
ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.
وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، مساء السبت، إن الزمالك بحاجة لهذه البطولة وعلينا جميعًا أن ننسى كافة المشكلات، معلقًا: "إحنا في رمضان.. وأدعم الزمالك بكل قوة لأنه يمثل مصر".
هذا وقد أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر لها غدًا الأحد باستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الزمالك الزى الأبيض الكامل، على أن يرتدى نهضة بركان القميص البرتقالى والشورت الأسود.
كما تقرر أن يرتدى حارس الزمالك الطاقم البنفسج بالكامل، على أن يرتدى حارس نهضة بركان الطاقم الأخضر، ويرتدى حكم المباراة القميص الأزرق "سماوى".
ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.
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