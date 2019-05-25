"نهائي دوري إفريقيا".. ماذا بحث المصريين على جوجل؟

رصد محرك البحث جوجل المعلومات والأخبار التي بحث عنها المصريون، اليوم السبت 25 مايو الموافق 20 رمضان، قد بحث المصريين عن مسلسلات رمضان ودعاء العشر الأواخر من رمضان وصلاة التهجد ، تستعرض الفجر أبرز المعلومات التي بحث عنها المصريون .





نتيجة الشهادة الاعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2019 من المقرر أن يتم اعلانها نهاية الاسبوع القادم بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه جارى تجميع النتيجة بـ32 كنترول على مستوى القاهرة.





الزمالك ضد نهضة البركان

يلعب نادي الزمالك في العاشرة مساء غدا الأحد، مباراة على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية، وهي المباراة المصيرية بين الزمالك المصرى ونظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.





يحتاج الأبيض للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه، من أجل التتويج ببطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على الملعب البلدى ببركان.





لمس أكتاف الحلقة 19

تضمنت الحلقة 19 من مسلسل "لمس أكتاف"، لقاء جمع زياد "محمد عز" وشقيقه حمزة "فتحى عبد الوهاب" ‏وأعلن فيه الأول تمرده، وأنه شريك له وليس مجرد عامل لديه، ‏وألقى باللوم على "حمزة" لما وصل إليه حاله الآن، لأنه لم يتركه ‏ينشأ نفس نشأة أختهما غادة. ‏





يجد أدهم "ياسر جلال" نفسه محاطًا بالديون ويفشل فى إيجاد حل ‏لأزماته المادية ليتواصل مع حمزة تاجر المخدرات "فتحى عبد ‏الوهاب" تليفونيا ليبلغه أنه يوافق على عرضه بالعمل معه .‏





تتطور الأحداث سريعا ويلتقى أدهم "ياسر جلال" مع غادة "إيمان ‏العاصى" فى أحد الحفلات فى وجود أخيها حمزة "فتحى عبد ‏الوهاب" وخلالها يصارح أدهم غادة بحبه لها كما اعترفت له أنها ‏تبادله نفس الشعور .‏





وأصبح أدهم "ياسر جلال" شريكا لحمزة "فتحى عبد الوهاب" فى ‏أحد أضخم صالات الجيم فى مصر بشراكة مع مستثمر أجنبى، ‏لكن أدهم يدخل فى خلاف مع المستثمر لتدخله فى شئون عمله، ‏وينصحه حمزة بالصبر عليه حتى تصبح الصالة باسمه بعد 3 ‏سنوات من الآن حتى لا يقع تحت طائلة قانون "من أين لك هذا؟"‏





تنتهى الحلقة بنهاية مثيرة بعد ظهور طليق غادة "إيمان العاصى" ‏من جديد رغم الحديث عن موته فى الحلقات السابقة، فى القضية ‏التى اتهمت فيها غادة بقتله، ويبدو أنه سيدخل فى صدام مع أدهم ‏‏"ياسر جلال" منافسه الجديد فى حب طليقته، وهذا ما ستفسر عنه ‏الحلقات المقبلة.‏





ولد الغلابة الحلقة 19

يتناول عبد القادر طبق أم علي المسموم ويلقي حتفه، يذهب عيد أخيه لمقابلة عيسي وفرح للحصول علي نصيب عبد القادر، ويقتل عيسي وفرح عيد ويقومان بدفنه في الصحراء ، يغادر رشوان مستشفي بعد تعافيه .





يفاجئ عيسى بوصول الاموال البضاعة التي مفترض تاخرها، والتي اضطرته لقتل عبد القادر قبل أن يفضحهما، ويحاول عيسي استعطاف اخته صفية للعودة لبيته ولكن ترفض صفية، وتشك ثريا أرملة عزت في قتل "عبد القادر"،وتستعطف ثريا رشوان اخيها لياخد حق عزت، يستلم عيسى التاكسي المفقود من مركز الشرطة ، ويستجوب الضابط عيسى في قضية قتل عبد القادر ويتهم عيسي أقارب ضاحي بوضع السم لعبد القادر لانتقام.





صلاة التهجد

تكون صلاة التهجد فى الوقت ما بعد صلاة العشاء، وهى آخر الصلوات التى يؤديها المسلم فى الليل وحتى قبل طلوع وموعد صلاة الفجر، ويقال إن أفضل وقت لصلاة التهجد هو الثلث الأخير من الليل.





يجب على المسلم أن يصدق النية للنهوض من نومه وأداء صلاة التهجد ، ثم ما أن يستيقظ حتى يتوضأ ويحسن وضوءه ويفتتح صلاته بركعتين خفيفتين على نية الصلاة، ومن ثم يصلى ركعتين ركعتين، كما ثبت عن صلاة النبى عليه أفضل الصّلاة والسلام مثنى مثنى.





نهائي دوري أفريقيا

وتعرض جهاد جريشة لانتقادات عنيفة من جانب الجماهير المغربية والتونسية على القرارات التى اتخذها خلال مباراة الوداد البيضاوي المغربي والترجي والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.





أعرب الحكم المصرى جهاد جريشة عن ارتياحه الشديد للأداء الذى ظهر عليه فى مباراة الوداد البيضاوى المغربى والترجي التونسى التى أقيمت مساء أمس بمدينة "الرباط" المغربية، فى "ذهاب" نهائي دوري ابطال افريقيا.





وترى جماهير الوداد أن الحكم جهاد جريشة رفض احتساب هدف صحيح وركلة جزاء لناديها، بينما ترى جماهير الترجى أن الحكم المصرى منح العديد من البطاقة الصفراء غير المستحقة ما ترتيب إيقاف العديد من اللاعبين فى مباراة الإياب.





ويكفى الترجى التعادل السلبي فى مباراة الإياب المحدد لها الجمعة المقبل على ملعب "رادس" لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالى، بينما يحتاج الوداد البيضاوى للفوز بهدف دون مقابل لاعتلاء منصة التتويج.





أبو جبل 19

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى، حاول محمود البزاوى الذى يجسد شخصية "وجيه" إغراء شادى مدير حسابات شركة حسن أبو جبل الجديدة وعرض عليه ضعف مرتبه مع مصطفى شعبان، ووضع أمامه ظرف بقيمة 20 ألف جنيه كمقدم لشهر، لكن شادى يكشف لمصطفى شعبان عرض وجيه عليه ومحاولته إغرائه بالمال ومضاعفته لمرتبه فى مقابل خيانته له،





وتذهب عائشة بن أحمد مع ابنها لشقيقها أحمد خالد صالح فى مكتبه الجديد وتشكك فى مصدر أمواله التى أسس بها مكتبه الجديد ولكنه يغضب جدا ويعلو صوته ويقول لها إن شكها فيه سيكون ترجمته قطيعة أبدية بينهما، ويحاول مرة أخرى أن يبرر لها سبب هذا الغناء والثروة بأنه قام بعملية سمسرة وبيزنس ،

يذهب مصطفى شعبان لمتخصص فى المفاتيح والكوالين ويستفسر منه عن كيفية استخراج مفتاح مشابه لمفتاح شقته، فيؤكد له أن مفتاح شقته صعب نسخ مثله إلا من خلال شفرة، ويطلب مصطفى شعبان من شادي أن ينسخ من مفتاح منزله عددا من النسخ من أماكن مختلفة تعمل على نسخ مفاتيح، لكن رئيس المباحث عماد بيه يذهب لمنزل مصطفى شعبان ويوجه له التهمة قائلا له: أنت من ارتكبت الجريمة ولفقت التهمة لابن عمك .







