أحداث مثيرة بـ"كلبش 3".. ننشر ملخص الحلقة 20 من مسلسلات رمضان

يتبارى نجوم مصر والوطن العربي، للفوز بأذهان وعيون المشاهدين وتحقيق أعلى نسب مشاهدة، يخوض السباق هذا العام نحو27 مسلسلا، تستعرض" الفجر" الحلقة العشرين لأهم المسلسلات درامية.





بدل الحدوتة 3

تخبر لهفة "دنيا سمير غانم " ريكو "هنا شيحة" بأن تيكو يرغب في تركها ولا يحبها ولكن ريكو تفضل تنظيم حفل الزفاف في موعده خوفا علي إعلانات ومعجبين صفحة الفيسبوك، وذهبت لهفة لحضور فرح تيكو وريكو " أحمد فلوكس- هنا شيحة"، وقد اصطحب لهفة معها يحيي، يرغب يحيي في الاعتراف بحبه لهفة ولكن يفاجئان بوجود والد لهفة ككومبارس يغني في الحفل .





وتكشف عاليا "سارة عبد الرحمن" سر لهفة، وأن والدها رجل كومبارس وليس فنان كما أدعت، وتقلد لهفة مشهد فيلم "خلي بالك من زوز " وتؤدي الفقرة والدها، وتجتمع وسائل الإعلام أمام منزل لهفة للتعرف علي حقيقتها، تعتزل لهفة الحياة العامة وترفض الرد علي هاتفها ، وتبقي لهفة تريند علي وسائل التواصل الاجتماعي لعدة أيام .





ولد الغلابة

تحرض صفية أخيها حمزة "كريم عفيفي" علي الشهادة ضد أخيها "عيسى" ويرفض ذلك، وخاصة أن سمع عبد القادر عن اتفاقه مع أحد الأشخاص علي حصول علي الملايين مقابل اعترافه بقتل ضاحي، ويستلم عيسى التاكسي من مركز الشرطة ويتوجه لمقابلة فرح ويخطط عيسي وفرح لتوزيع ثمن المخدرات 70 مليون ليحصل رشوان علي نصف ثمن المخدرات" الاستروكس" .





يخطط رشوان للحصول علي المخدرات من عيسي مجانا، كما يخطط لقتل فرح انتقاما لاخته ثريا وزوجها عزت، يلجأ عيسى إلي اخيه "صديق" لجمع رجال وشراء مسدس لمواجهة رشوان، يرفض عيسى حضور فرح لصفقة تسليم المخدرات خوفا.

يحاول عيسي، ويفاجئ عيسي بسرقة المخدرات التي اخفاها في المدرسة .





كلبش 3

بدأت حلقة اليوم السبت، بالإعلان عن انتحار الضابط عونى "أشرف مصيلحى"، والذى ترك قبل انتحاره خطابا للواء جلال "أحمد عبد العزيز" يعترف فيه بتعاونه مع أكرم صفوان "هشام سليم"، مبررا انتحاره بسبب خوفه على زوجته وابنه من ناحية، وحماية الوطن من ناحية أخرى، خوفا من تقديم معلومات عن جنود مصر إلى أكرم.





يرى سليم الأنصارى فى اجتماعه مع اللواء جلال أن خطاب عونى فرصة جيدة لعمل خطة للإيقاع بأكرم، وفى الوقت نفسه قام سليم بإخراج حقيبة مشبوهة من المطار لصالح أكرم صفوان، وبعد تتبع الشنطة اتضح أن أكرم منحها لشخص مجهول حاول حسام "عمر الشناوى" تتبعه ولكن المشتبه به اختفى فجأة عن الأنظار.





وقام بعدها حسام بزيارة إلى منزل عائلة سليم الأنصارى، واعتذر لوالدة سليم "هالة فاخر" مؤكدا تقصيره فى حقها، وبعدها توجه لتأمين وفد رفيع المستوى، وخلال وجود حسام فى مهمته شاهد المشتبه به الذى فر منه من قبل، وبعد مطاردة اتضح أنه يرتدى حزاما ناسفا، وحاول حسام إقناعه بعدم تفجير نفسه، ولكن تدخل ضابط آخر فى وقت غير مناسب تسبب فى تفجير الشاب لنفسه وهو يحتضن حسام.





حدوتة مرة

شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "حدوتة مُرة"، أحداث مثيرة فى إطار درامي تشويقي، خاصة عند زيارة "مُرة" لعائلة "زكريا" الذي يجسده محمد مهران، وتقابل والدته "حنان"، وتهددها بقتل ابنها "كريم" إذا لم يبتعد عن "رنا"، وتصطدم "رنا" بمروة الرافضة لزواجها من "زكريا"، وتسألها عن مصلحتها في رفض زواجها منه وسبب كرهها لها.





"ماجي" فتاة الليل التي أوقعت بين "أحمد" - كريم محجوب، وخطيبته دينا تعترف للمحامي نبيل أبو المكارم، بتحريض عماد رجائي المحامي المقال من مكتبه لها لتلفيق الخيانة بنجله أحمد، ويطلب منها أن تتصل بعماد لتطلب منه مبلغ من المال.





يفاجئ عماد عند وصوله لمكان المقابلة بوجود نبيل أبو المكارم في انتظاره ويواجهه بخيانته، ويهدده بشطبه من النقابة، ويرد عماد التهديد لنبيل أبو المكارم بفضحه أمام عائلته بزواجه من فيفي الراقصة إذا ما حاول تلفيق تهمة له.





زوجة 18

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل "الزوجة الـ18 "، أجواءًا من الكوميديا والتشويق والإثارة بعد مقتل "حمزة" خلال رحلة في أحد اليخوت بصحبة زوجته السابقة "ليلى"، تجتمع زوجاته في سرادق العزاء وسط أجواء من الحزن خيمت عليهن.





تذهب فريدة للعزاء وتواسي شقيقة "حمزة" في مصابها، في الوقت الذي تشتبكن فيه زوجات "حمزة" في السرادق إلى أن تتدخل والدة "حمزة" لتهدئتهن، يتقدم "جميل" بخطبة والدة "حمزة" ويعقدا قرانهما بالرغم من مرور فترة وجيزة على وفاة ابنها "حمزة".





زوجات "حمزة" يجتمعن لتقسيم الشركة فيما بينهما، فيما يحاول "دمنهور" خال "حمزة" الوصول معهن إلى حلول لتسوية الخلافات.



