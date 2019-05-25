جامعة الإسكندرية: إنشاء لجنة عليا للمسؤولية المجتمعية

أكد الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، على جاهزية الكلية لعقد الامتحان الإلكتروني الموحد لجميع طلاب القطاع الطبى، المقرر له شهر يوليو القادم، والانتهاء من البنية الأساسية اللازمة وتوفير حوالى 400 جهاز كمبيوتر لقيام الطلاب بأداء الامتحان فى الفترة الواحدة.





جاء ذلك خلال عقد مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة، وبحضور النواب والعمداء واستعراض الخطط الجديدة.





ووافق المجلس على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية المجتمعية بالجامعة بمشاركة الشركات الصناعية بمحافظة الإسكندرية بهدف تعزيز سبل التعاون بين الجانبين عن طريق رصد الاحتياجات والمشكلات التى تواجه الصناعة، والاشتراك فى إعداد خطة خاصة بالمسؤولية الاجتماعية بالشراكة مع الجامعة.





استعرض الدكتور محمد بلال المدير التنفيذى لمركز ريادة الأعمال بالجامعة دور المركز خلال الفترة الماضية فى تقديم الاستشارات الوظيفية لعدد 500 طالب وخريج، واستفادتهم من حوالى 21 برنامج بالمركز خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 30/4/2019، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 26 ألف طالب وخريج، بالإضافة إلى توفير عدد من المنح الكلية والجزئية وصل إجمالى تكلفتها إلى 4 مليون جنيه.





كما أشار إلى خطة المركز خلال الإجازة الصيفية والتى تتضمن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية فى مجال التطوير الوظيفى واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى بالتعاون مع عدد من الشركات فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى تنفيذ معسكرات تدريبية فى مجال ريادة الأعمال والقيادة.





وكرم المجلس العاملين بالوحدة الحسابية بالإدارة العامة للجامعة، ومندوبى وزارة المالية بالوحدة لدورهم فى انتظام العمل بالقطاع المالي بالجامعة.





ووافق المجلس على الاتفاق المبدئى بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية مع الكلية البحرية بشأن المشروع التثقيفي لطلبة الكلية البحرية.





ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة مار بورج بألمانيا وبروتوكول التعاون بين كلية الطب وشركـة Clinic Group Africa، واتفاق التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة غرناطة بأسبانيا، ومذكرة التفاهم بين كلية الطب البيطرى، ومركز البحوث الزراعية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية.



