خالد الجندي: غياب هذه الفريضة عند 90% من المسلمين يؤدي إلى كوارث
السبت 25/مايو/2019 - 08:51 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك فريضة غائبة عند 90% من المسلمين، رغم أن غيابها كبيرة من الكبائر، ويؤدي إلى وقوع الكوارث، وانتشار الأمراض، ومنع المطر، وقلة في الارزاق، لافتَا إلى أن هذه الفريضة هي "الحض" على إطعام الفقير والتي تعني التحريض والدفع.
وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هناك ضرورة لإظهار الصدقة في بعض الأحوال، لإعلام الناس أن هذا الشخص فقير ويقبل الصدقة، وهناك ضرورة للتضامن معه لسد احتاجاته.
وأشار إلى أن عدم الحض على إطعام الفقراء، يؤدي إلى مصائب لا تعد ولا وتحصى، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين".
وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هناك ضرورة لإظهار الصدقة في بعض الأحوال، لإعلام الناس أن هذا الشخص فقير ويقبل الصدقة، وهناك ضرورة للتضامن معه لسد احتاجاته.
وأشار إلى أن عدم الحض على إطعام الفقراء، يؤدي إلى مصائب لا تعد ولا وتحصى، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين".
Advertisements
المزيد عن: مصر خالد الجندي توك شو اخبار مصر
- خالد الجندي: "بنو إسرائيل كان عندهم زكاة" (فيديو)
- خالد الجندي: الزكاة "صابونة" تطهر من الذنوب
- خالد الجندي: علامات ليلة القدر "تخاريف" (فيديو)
- خالد الجندي: نعيش في أفضل أيام الدنيا (فيديو)
- "الجندي": المسيحية كانت الحضن الأول الذي احتضن الإسلام (فيديو)
- خالد الجندي: "المسلمين الآن بيسألوا عن السُنة حتى لا يؤدوها" (فيديو)
- خطيب الجامع الأزهر: العشر الأواخر من رمضان مليئة بالكنوز للباحثين عن الطاعات
- تفسير الشعراوي للآية 168 من سورة الأعراف