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خالد الجندي: غياب هذه الفريضة عند 90% من المسلمين يؤدي إلى كوارث

السبت 25/مايو/2019 - 08:51 م
خالد الجندي: غياب هذه الفريضة عند 90% من المسلمين يؤدي إلى كوارث
خالد الجندي
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كساب أحمد
 
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك فريضة غائبة عند 90% من المسلمين، رغم أن غيابها كبيرة من الكبائر، ويؤدي إلى وقوع الكوارث، وانتشار الأمراض، ومنع المطر، وقلة في الارزاق، لافتَا إلى أن هذه الفريضة هي "الحض" على إطعام الفقير والتي تعني التحريض والدفع.

وتابع "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن هناك ضرورة لإظهار الصدقة في بعض الأحوال، لإعلام الناس أن هذا الشخص فقير ويقبل الصدقة، وهناك ضرورة للتضامن معه لسد احتاجاته.

وأشار إلى أن عدم الحض على إطعام الفقراء، يؤدي إلى مصائب لا تعد ولا وتحصى، وهذا واضح في قوله تعالى: "وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِين".
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