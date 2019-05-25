شوبير يدعو للتخلص من "سرطان الرياضة"

دعا أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم للتخلص من بما وصفه بسرطان الرياضة مشيراً إلى أنه سيكون هناك وقت لاستئصال هذا السرطان.





ودعا شوبير عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بأن الجميع إلى التكاتف والالتفاف حول اسم مصر تحديدًا قبل استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقرر انطلاقها في 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.





وتشكلت لجنة مؤخرًا برئاسة شوبير لبحث مشاكل الدوري والاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في المسابقة للتوصل إلى حل لإنهاء تلك الأزمة ليعلن شوبير بعدها تكليف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة بوضع تصور جديد للمرحلة الأخيرة من الدوري على أن تُقام في موعد واحد لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة في ظل اشتعال الصراع على اللقب وعلى المراكز الأخيرة الهابطة للدرجة الثانية.





يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيعقد اجتماعًا الاثنين المقبل لمناقشة هذه الأزمات وإعلان الجدول النهائي للدوري بعد تكليف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني بالتنسيق مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة بشأن المرحلة المقبلة.



