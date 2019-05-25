المفتي: فتح مكة رسالة أننا أمة سلام وعفو وصفح
السبت 25/مايو/2019 - 06:08 م
رقية جمال
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن فتح مكة هو فتح مبينًا من الله سبحانه وتعالى للدين الإسلامي، وللرسول –صلى الله عليه وسلم- ولجميع المسلمين لدخول الناس في دين الله أفواجًا.
وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت، أن فتح مكة هو رسالة كبيرة أننا أمة سلام وعفو وصفح، ففتح مكة مهد له قبل ذلك، والصحابة كانوا يتعجبوا من موقف الرسول –صلى الله عليه وسلم- في عقد صلح الحديبية.
وتابع، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان على الحق، وكان يمكن أن يقاتل لكنه عصم الدماء ولم يزهق الأرواح رغم قدرة المسلمين في هذا الوقت.
وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم السبت، أن فتح مكة هو رسالة كبيرة أننا أمة سلام وعفو وصفح، ففتح مكة مهد له قبل ذلك، والصحابة كانوا يتعجبوا من موقف الرسول –صلى الله عليه وسلم- في عقد صلح الحديبية.
وتابع، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- كان على الحق، وكان يمكن أن يقاتل لكنه عصم الدماء ولم يزهق الأرواح رغم قدرة المسلمين في هذا الوقت.
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