مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا بث مباشر (تغطية مباشرة) Saudi arabia vs France منقولة عبر قناة beIN SPORTS HD

السعودية ضد فرنسا .بطولة : كأس العالم للشباب تحت 20 سنة (دور المجموعات - الجولة الأولى).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) .علي ملعب : ستاديون غوسير .المعلق : حسن عيدروس .

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .





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كول كورة مشاهدة مباراة السعودية وفرنسا اليوم



