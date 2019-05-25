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الإفراج عن أحمد مالك في الحلقة الـ19 من "زي الشمس"

السبت 25/مايو/2019 - 04:29 م
الإفراج عن أحمد مالك في الحلقة الـ19 من زي الشمس
زي الشمس
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نور طلعت
 
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شهدت أحداث الحلقة الـ 19 من مسلسل "زي الشمس"، للفنانة دينا الشربيني، أحداث مثيرة ومشوقة، حيث بدأت باعترف "عمر" أحمد السعدني للمرة الثانية بحبه لـ"نور"دينا الشربيني وإستعاد معها ذكرياتهم سويا، إلا أنها حاولت الهروب منه.

وزارت دينا الشربيني، الطبيب النفسي المعالج لأختها الراحلة ريهام عبد الغفور، كي تتحدث معه عن الكوابيس التي تحلم بها، وخلال الجلسة كشفت للطبيب تفاصيل تحرش زوج والدتها بها عندما كانت طفلة، مما تسبب لها في صدمة كبيرة طوال حياتها.

وتم الإفراج عن أحمد مالك، بعد ذلك لعدم وجود أدلة على إدانته في قضية قتل ريهام عبد الغفور، وسيتم الإفراج عن رباب أيضا بعد التأكد من برائتها.

جدير بالذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.
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