الإفراج عن أحمد مالك في الحلقة الـ19 من "زي الشمس"
السبت 25/مايو/2019 - 04:29 م
نور طلعت
Advertisements
Advertisements
شهدت أحداث الحلقة الـ 19 من مسلسل "زي الشمس"، للفنانة دينا الشربيني، أحداث مثيرة ومشوقة، حيث بدأت باعترف "عمر" أحمد السعدني للمرة الثانية بحبه لـ"نور"دينا الشربيني وإستعاد معها ذكرياتهم سويا، إلا أنها حاولت الهروب منه.
وزارت دينا الشربيني، الطبيب النفسي المعالج لأختها الراحلة ريهام عبد الغفور، كي تتحدث معه عن الكوابيس التي تحلم بها، وخلال الجلسة كشفت للطبيب تفاصيل تحرش زوج والدتها بها عندما كانت طفلة، مما تسبب لها في صدمة كبيرة طوال حياتها.
وتم الإفراج عن أحمد مالك، بعد ذلك لعدم وجود أدلة على إدانته في قضية قتل ريهام عبد الغفور، وسيتم الإفراج عن رباب أيضا بعد التأكد من برائتها.
جدير بالذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.
.
Advertisements
- الحلقة الخامسة مسلسل زي الشمس.. صدمة لدينا الشربيني بعد وفاة شقيقتها
- الحلقة الثامنة من مسلسل زي الشمس رمضان 2019
- حقيقة انتحار ريهام عبد الغفور في الحلقة الثامنة من "زي الشمس"
- النيابة تتهم أحمد السعدني بقتل ريهام عبد الغفور في الحلقة التاسعة من "زي الشمس"
- مسلسلات رمضان 2019.. تفاصيل الحلقة العاشرة من "زي الشمس" لدينا الشربيني
- مسلسل زي الشمس الحلقة 13 رمضان 2019
- الحلقة الثالثة عشر مسلسل زي الشمس رمضان 2019
- مسلسل زي الشمس الحلقة 17 رمضان 2019
- الحلقة السابعة عشر مسلسل زي الشمس رمضان 2019
- مسلسلات رمضان 2019 .. أحمد السعدني يعترف بحبه لدينا الشربيني بعد خيانته لها مع ريهام عبد الغفور في زي الشمس