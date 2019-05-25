جهاد جريشة عن نهائي دوري الأبطال: قدمت مباراة جيدة ولم أدل بأي تصريحات

أكد الحكم الدولي جهاد جريشة على رضاه عن مستواه في إدارة مباراة الترجي التونسي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا.





وقال جريشة في تصريحات خاصة:"الحمدلله، توفيق المولى عزل وجل كان معي وأدارت اللقاء بشكل جيد".





وتابع "لن أستطيع الحديث عن أي تفاصيل لانني على ذمة بطولة كأس العالم للشباب حاليًا واستعد للسفر من المغرب إلى بولندا لخوض غمار البطولة".





وأكمل "لم أدلي بتصريحات لوسائل الإعلام التونسية كما سمعت أو غيرها وأنا ملتزم بالتعليمات".