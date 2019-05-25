لوكلير يحقق أسرع زمن لفة مع فيراري في التجارب الحرة بسباق جائزة موناكو

حقق شارل لوكلير البطل الشعبي في موناكو أسرع زمن لفة مع فيراري في التجارب الحرة الأخيرة بسباق جائزة موناكو الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بينما تعرض زميله سيباستيان فيتل لحادث يوم السبت.





وسجل لوكلير أسرع زمن لفة في حلبة الشوارع الضيقة خلال دقيقة واحدة و11.265 ثانية بفارق 0.053 ثانية عن فالتيري بوتاس سائق مرسيدس.





واحتل المتصدر لويس هاميلتون سائق مرسيدس، الذي كان الأسرع في أول جولتين يوم الجمعة، المركز الثالث بفارق 0.213 ثانية عن الصدارة.





وشارك مرسيدس في التجارب بعد طلاء نظام حماية رأس السائق ”هالو“ باللون الأحمر تكريما للراحل نيكي لاودا الرئيس غير التنفيذي لمرسيدس والذي توفي يوم الاثنين الماضي.





واصطدمت مقدمة سيارة فيتل في حاجز بشكل مفاجئ وأنهى السائق الألماني، بطل العالم أربع مرات والفائز مرتين في موناكو، التجارب في المركز 14.





وأسعد لوكلير الجماهير المحلية وسط العديد من لافتات التشجيع في يوم مشمس بالإمارة لكن السائق البالغ عمره 21 عاما خضع لتحقيق بسبب مخالفة القواعد عند نزول سيارة الأمان الافتراضية بعد حادث فيتل.





وجاء ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الرابع متقدما على زميله بيير جاسلي صاحب المركز الخامس.



