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مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من حكايتي

السبت 25/مايو/2019 - 03:25 م
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من حكايتي
مسلسل حكايتي
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الفجر الفني
 
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تذاع الحلقة العشرين من مسلسل حكايتي للفنانة ياسمين صبري، على قناة cbc فى تمام الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى ON E وdmc فى تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.


مسلسل حكايتى يعرض على قنوات  CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.


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