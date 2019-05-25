253.192 مليار ريال قيمة التوزيعات النقدية لشركات قطاع البتروكيماويات السعودى

بلغت قيمة التوزيعات النقدية لشركات قطاع البتروكيماويات المدرج في سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تاسي" 253.192 مليار ريال خلال 24 عاما.





ويبلغ عدد شركات القطاع 14 شركة وهي "كيمانول" و"بتروكيم" و"سابك" و"سافكو" و"التصنيع" و"اللجين" و"نماء" و"المجموعة" و"الصحراء" و"ينساب" و"سبكيم" و"المتقدمة" و"كيان" و"بترو رابغ".





وخلال الـ24 عاما، جاء 2013 أعلى عام من حيث قيمة التوزيعات بنحو 23.413 مليار ريال في حين كان 1999 أدنى عام بقيمة 588 مليون ريال.





وسجلت قيمة التوزيعات النقدية لعام 2018 نموا نسبته 471 في المائة مقارنة بتوزيعات عام 1995، إذ بلغت توزيعات 2018 نحو 18.565 مليار ريال وتوزيعات عام 1995 نحو 3.250 مليار ريال.





وفيما يخص عائد التوزيعات السنوي للقطاع، فبلغ متوسط العائد خلال 12 عاما من عام 2007 حتى 2018، وهي البيانات المتوافرة لها، نحو 4.0 في المائة، أما متوسط العائد للشركات الموزعة فبلغ نحو 4.7 في المائة.

وفي التفاصيل، جاء عام 2013 أعلى توزيعات نقدية من حيث القيمة في 24 عاما بنحو 23.413 مليار ريال بعائد قدره 4.7 في المائة، إذ بلغ عدد الشركات التي وزعت تسع شركات قيمتها السوقية 494.018 مليار ريال، وعائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع 4.2 في المائة.





ثانيا جاء عام 2014 بتوزيعات نقدية قدرها 23.401 مليار ريال بعائد نسبته 6.2 في المائة لعدد تسع شركات قيمتها السوقية 376.494 مليار ريال، في حين بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 5.5 في المائة.





فيما حل عام 2012 ثالثا بتوزيعات 21.853 مليار ريال، بعائد نسبته 5.9 في المائة لنحو ثماني شركات قيمتها السوقية 367.577 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القطاع كاملا نحو 5.0 في المائة.





ورابعا عام 2015 بتوزيعات 21.056 مليار ريال وعائد نسبته 6.9 في المائة لنحو ست شركات قيمتها السوقية 304.88 مليار ريال، بينما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 6.1 في المائة.





في حين جاء عام 2011 خامسا بتوزيعات قيمتها 20.277 مليار ريال بعائد نسبته 5.4 في المائة لنحو ست شركات قيمتها السوقية بنهاية العام 375.254 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 4.3 في المائة.





وجاء عام 2018 في الترتيب السادس بتوزيعات نقدية قيمتها 18.565 مليار ريال، وبعائد نسبته 4.1 في المائة لنحو ثماني شركات قيمتها السوقية 455.145 مليار ريال، بينما بلغ عائد التوزيعات للقيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 3.6 في المائة.





سابعا حل عام 2017 بـ 17.233 مليار ريال، بعائد نسبته 4.3 في المائة لنحو تسع شركات موزعة بلغت قيمتها السوقية 400.294 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 3.8 في المائة.

في حين جاء عام 2016 ثامنا بتوزيعات نقدية 16.104 مليار ريال، وبعائد نسبته 4.3 في المائة لنحو ثماني شركات قيمتها السوقية 371.536 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا بنهاية العام 3.9 في المائة.





وتاسعا حل عام 2010 بتوزيعات 14.479 مليار ريال، وبعائد نسبته 3.8 في المائة لنحو خمس شركات موزعة بلغت قيمتها السوقية 385.81 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات على القيمة السوقية للقطاع كاملا نحو 2.9 في المائة.





أما عام 2008 فحل عاشرا بتوزيعات 13.044 مليار ريال، وبعائد نسبته 6.9 في المائة لنحو أربع شركات قيمتها السوقية 188.116 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات للقطاع كاملا نحو 5.5 في المائة.





في المركز الـ11 جاء عام 2006 بتوزيعات 11.558 مليار ريال لنحو أربع شركات موزعة، تلاه عام 2005 في المرتبة الـ12 بتوزيعات نقدية 10.040 مليار ريال وعدد ثلاث شركات موزعة.





بينما في الترتيب الـ13 حل عام 2007 بتوزيعات 9.408 مليار ريال، وعائد نسبته 1.6 في المائة لنحو ست شركات قيمتها السوقية 580.96 مليار ريال، في حين بلغ عائد التوزيعات النقدية للقطاع كاملا 1.4 في المائة.

كما حل عام 2009 في المرتبة الـ14 بتوزيعات 8.545 مليار ريال، وبعائد نسبته 2.7 في المائة لنحو ست شركات قيمتها السوقية 311.953 مليار ريال، فيما بلغ عائد التوزيعات للقطاع كاملا 2.1 في المائة.





وفي المرتبة الـ15 جاء عام 2004 بتوزيعات 5.250 مليار ريال لنحو أربع شركات، يليه في المرتبة الـ16 جاء عام 2003 بتوزيعات 4.059 مليار ريال لنحو أربع شركات.





في حين جاء في المرتبة الـ17 عام 1995 بتوزيعات 3.250 مليار ريال لشركتين، يليه عام 1996 بتوزيعات 2.909 مليار ريال لنحو ثلاث شركات، ثم عام 1997 بتوزيعات 2.709 مليار ريال لنحو ثلاث شركات.

وفي المركزين الـ20 والـ21، جاء عاما 2002 بتوزيعات 1.660 مليار ريال لشركتين، وعام 2000 بتوزيعات 1.526 مليار ريال لنحو ثلاث شركات.



