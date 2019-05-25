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عاجل.. ضربة موجعة لنهضة بركان قبل نهائي الكونفدرالية

السبت 25/مايو/2019 - 03:20 م
عاجل.. ضربة موجعة لنهضة بركان قبل نهائي الكونفدرالية
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محمد أيمن
 
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تأكد بشكل رسمي اليوم السبت غياب عبد الصمد المباركي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان عن موقعه فريقه ضد الزمالك، غداً الاحد لحساب إياب الدور النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.


وكان المباركي قد توجه مع البعثة إلى القاهرة لكنه لم ينجح في المشاركة بالتدريبات بسبب معاناته من إصابة قوية ليصبح بصفة رسمية خارج حسابات منير الجعواني المدير الفني للفريق المغربي الأمر الذي يمثل خسارة كبيرة للفريق خاصةً بسبب الخبرة الكبيرة التي يتوفر عليها اللاعب.


يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد إنتهت بفوز نهضة بركان بهدف واحد مقابل لا شيء سجله لابا كودجو في الوقت بديل الضائع ويحتاج الفريق المغربي للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل حسم البطولة والخسارة بفارق هدف بشرط نجاحه في هز شباك الزمالك.


في المقابل تبقى الفرصة الوحيدة أمام أبناء جروس لحسم اللقب الأول في تاريخهم الفوز بفارق هدفين.

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المزيد عن: نهائى الكونفدرالية كورة عبد الصمد المباركي رياضة الزمالك
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