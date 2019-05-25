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افتتاح مطار العاصمة الإدارية خلال أيام

السبت 25/مايو/2019 - 03:12 م
افتتاح مطار العاصمة الإدارية خلال أيام
العاصمة الإدارية الجديدة - صورة أرشيفية
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كريم وزيري
 
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال أيام، مطار العاصمة الإدارية على طريق «القاهرة- العين السخنة» لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب من دولتى الصين وألمانيا على وجه الخصوص والذين يملكون مشروعات معمارية وفى البنية الأساسية بالعاصمة الجديدة. وسيستوعب المطار الجديد ٣٠٠ راكب فى الساعة، وهو مزود بأعلى وسائل الأمان والحماية لخدمة العاصمة الإدارية والعين السخنة ومنطقة الجلالة ومحور قناة السويس، وتم تعجيل افتتاحه لتسهيل خدمة المهندسين الأجانب العاملين فى الشركات الأجنبية.
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