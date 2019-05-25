فنانو الزمن الجميل سعداء بحفل الدكتور هراتش ساغبازريان.. وهذا ما أنجزه

تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت سنويًّا، مهرجان "الزمن الجميل" الذي يتحضر هذا العام لإطلاق دورته الرابعة، حيث انتهى رئيسه، طبيب التجميل الدكتور هراتش سغبازريان من وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات التي تسير على قدم وساق.

وكان المهرجان أحرز نجاحًا كبيرًا في دوراته السابقة؛ ما جعله من الفعاليات المهمة التي تقام في بيروت، إذ من المتوقع أن يصل عدد المكرمين فيه إلى أكثر من ١٥ شخصًا، من لبنان، مصر، سوريا والعراق.

على نحو آخر أعرب الكثير من فناني الزمن الجميل كوفاء طربيه، رينيه ديك، هيام يونس، الراحل محمود الجندي وغيرهم، عن سعادتهم بهذا المهرجان الذي ينعش في الرأي العام كل من بات في ذاكرة الشاشة العربية.