ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فنانو الزمن الجميل سعداء بحفل الدكتور هراتش ساغبازريان.. وهذا ما أنجزه

السبت 25/مايو/2019 - 01:52 م
فنانو الزمن الجميل سعداء بحفل الدكتور هراتش ساغبازريان.. وهذا ما أنجزه
هراتش ساغبازريان
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

تستضيف العاصمة اللبنانية بيروت سنويًّا، مهرجان "الزمن الجميل" الذي يتحضر هذا العام لإطلاق دورته الرابعة، حيث انتهى رئيسه، طبيب التجميل الدكتور هراتش سغبازريان من وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات التي تسير على قدم وساق.

 

وكان المهرجان أحرز نجاحًا كبيرًا في دوراته السابقة؛ ما جعله من الفعاليات المهمة التي تقام في بيروت، إذ من المتوقع أن يصل عدد المكرمين فيه إلى أكثر من ١٥ شخصًا، من لبنان، مصر، سوريا والعراق.

 

على نحو آخر أعرب الكثير من فناني الزمن الجميل كوفاء طربيه، رينيه ديك، هيام يونس، الراحل محمود الجندي وغيرهم، عن سعادتهم بهذا المهرجان الذي ينعش في الرأي العام كل من بات في ذاكرة الشاشة العربية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
انتهت
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
-
x
20:00
-
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا