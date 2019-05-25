الخارجية الإيرانية تعلق على لقاء ظريف مع نائبة أمريكية
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس
موسوي، إن لقاء وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، مع السناتور الأمريكية، ديان فينشتاين،
يأتي في إطار توضيح مواقف بلاده.
ونقلت وكالة "فارس" عن موسوي
قوله إن "الحوار وتبادل وجهات النظر يجري منذ أكثر من عقدين من الزمن مع النخب
السياسية غير الحكومية الأمريكية ومنهم أعضاء في الكونجرس في سياق تبيين سياسات إيران".
وأضاف "هؤلاء الأفراد ليسوا مسؤولين
حكوميين ولا يملكون صلاحية التفاوض ولم ولن يجري المسؤولون الإيرانيون أي مفاوضات معهم".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية
أن الهدف من هذه اللقاءات، والتي بطبيعة الحال تأخذ وقتا وجهدا كبيرا من وزير الخارجية
خلال زياراته المكثفة، هو الحيلولة دون تأثير مجاميع الضغط مثل "فريق ب"
على المجتمع السياسي والرأي العام الأمريكي ولهذا السبب تواجه برد فعل شديد وغضب من
قبل المتطرفين.
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