ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الخارجية الإيرانية تعلق على لقاء ظريف مع نائبة أمريكية

السبت 25/مايو/2019 - 01:44 م
الخارجية الإيرانية تعلق على لقاء ظريف مع نائبة أمريكية
جواد ظريف
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن لقاء وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، مع السناتور الأمريكية، ديان فينشتاين، يأتي في إطار توضيح مواقف بلاده.

 

ونقلت وكالة "فارس" عن موسوي قوله إن "الحوار وتبادل وجهات النظر يجري منذ أكثر من عقدين من الزمن مع النخب السياسية غير الحكومية الأمريكية ومنهم أعضاء في الكونجرس في سياق تبيين سياسات إيران".

 

وأضاف "هؤلاء الأفراد ليسوا مسؤولين حكوميين ولا يملكون صلاحية التفاوض ولم ولن يجري المسؤولون الإيرانيون أي مفاوضات معهم".

 

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الهدف من هذه اللقاءات، والتي بطبيعة الحال تأخذ وقتا وجهدا كبيرا من وزير الخارجية خلال زياراته المكثفة، هو الحيلولة دون تأثير مجاميع الضغط مثل "فريق ب" على المجتمع السياسي والرأي العام الأمريكي ولهذا السبب تواجه برد فعل شديد وغضب من قبل المتطرفين.

 

 

Advertisements
المزيد عن: نائبة أمريكية لقاء ظريف ايران الخارجية الايرانية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
انتهت
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
-
x
20:00
-
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا