٢٦ تصريح للنجم جورج وسوف مع "عايشة شو" أبرزها عن آصالة ووائل جسار

حل النجم جورج وسوف ضيفا على برنامج "عايشة شو"، الذى تقدمه الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، وذلك خلال حلقتين متتاليتين، وتحدث جورج بكل جرأة وصراحة خلال اللقاء، حيث قال مجموعة كبيرة من التصريحات الجريئة جدا، كما قام بالغناء لمقدمة البرنامج بإسمها خلال الحلقات، مؤكدا أنه لم يجرى خلال مسيرته الفنية التى تزيد عن ٤٠ عاما سوى ٧ حوارات تليفزيونية فقط منها حوارين مع عائشة، مشيرًا أنه تربطه علاقة صداقة قوية بها وبعائلتها.





وأكد جورج أنه لم يجري أي حوارات تليفزيونية فى مصر منذ ما يقرب من ٢٥ عاما، وتحدث جورج عن الكثير من التفاصيل الخاصة بحياته، وهذه ابرز التصريحات التى قالها خلال الحلقتين.





١ - أغنية كلام الناس خدتها من الملحن صلاح الشرنوبي فوق البيعة بين 6 أغاني اختارتهم ومكنتش عاوزها ولم أتوقع نجاحها.





٢ - عمري ما حلمت أو تخيلت إني أكون نجم كبير وحققت نجاح كبير ولم أكن أنتظر كل هذه النجاحات التي حققتها بفضل الله، لأني لم أقدم فن هابط.





٣ - المرض وتغيير عضلات الفخذين كانت الخطوة الأصعب في حياتي لكن الفترة دي مرت لأن ربنا والناس وقفوا جنبي وقتها.





٤ - أختصر علاقته حاليًا بكاظم الساهر قائلًا: "اللي في القلوب في القلوب".





٥ - لا يوجد خلاف بينى وبين أولادى، مين يقدر يوقع بيني وبينهم، وأرفض أن يسلكوا طريق الفن والطرب قائلًا : "خايف عليهم من الجو ده".





٦ - معنديش حاجة ضد أصالة وزعلى منها فقط بسبب موقفها من سوريا وقالولى اصالة عايزة تزور سوريا وقولت تيجى وأنا مسؤل عن امنها





٧ - جبت حمار فى البيت وسميته باسم صديقى الغير وفي





٨ - اجمل مراحل حياتى بعد سن الخمسين لأنى تعلمت الكثير فى هذه الفترة





٩ - لما بقت على المسرح بنسى إنى مريض





١٠ - طول ما ربنا عاطينى نفس هغنى واللى قالوا جورج لازم يعتزل بيقول كده من حبه ليا





١١ - معرفش مين وائل جسار ده ويغنى أغنياتى براحته هو حر





١٢ - أرفض ظهور زوجتى للأضواء وارفض سؤالك من الأساس ولا اقبل الحديث عن زوجتى فى وسائل الإعلام





١٣ - لو عندى بنت صوتها حلو اخليها تتجوز مش تغنى





١٤ - برامج اكتشاف المواهب تجارية فقط ولا تدعم الأصوات بعد نجاحها





١٥ - لو شاركت فى برنامج مواهب سأضع شرط ان تكون الجهة المنتجة مسؤلة عن الانتاج للفائزين





١٦ - مش هبطل أزور مصر تانى وهعمل مركز ليا فى القاهرة لأن مصر ام الفن الأصيل وبها الكثير من المثقفين والمبدعين





١٧ - راغب علامة نجح فى وقته لانه لم يكن هناك نجوم ينافسوه ولكنه تمكن من الاستمرارية





١٨ - الإستمرارية اصعب كثيرا من النجاح ولا يوجد خلاف مع راغب عن أغنية توام روحى وهو صديقى ويسال عنى دائما





١٩ - لم اندم على حياتى الشخصية على الإطلاق وتعلمت واستفدت كثيرا من أخطائى





٢٠ - اخطات عندما تزوجت مرتين فقط وكان لازم اتزوج مره ثالثة





٢١ - لم اعيش طفولتى واعشق كرة القدم واشجع برشلونة





٢٢ - نفسى فى برنامج يمحى الفقر من الدنيا كلها





٢٣ - اعمل بلوك للأشخاص المزعجين فى حياتى ومبحبش امسك تليفون خالص





٢٤ - ممكن احذف حد من حياتى وانسى ولما اشوفه استقبله كويس





٢٥ - لازم نرجع الطرب الأصيل بدل القرف اللى بنسمعه دلوقتى وطرب زمان دواء للروح





٢٦ - لا تعليق على الوسط الفنى حاليا ولا اتدخل فى حياة احد من اصدقائى الفنانين



