رامي ربيعة يقود دفاع الأهلي في المباراة المقبلة
السبت 25/مايو/2019 - 12:28 م
الفجر الرياضي
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يسعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن
لاسارتي، لتجهيز رامى ربيعة مدافع الفريق للمشاركة في المباراة المقبلة للفريق، لتعويض
إيقاف ياسر إبراهيم مدافع الفريق، والذى حصل على الإنذار الثالث فى مواجهة الإسماعيلي
الماضية.
وسيشارك رامى ربيعة بجوار اللاعب أيمن أشرف
فى خط دفاع الفريق خلال مباراة الفريق المقبل، والتي لم تتحدد بعد، بعدما أعلن
مجلس الأهلي بالأمس رفضه خوض مباراة المقاولون يوم الثلاثاء المقبل، فى بطولة الدورى
الممتاز.
وكان الأهلي قد تعادل إيجابيا مع الإسماعيلي
بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي ضمن مؤجلات الدوري العام.
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