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انتهاء تشكيل لجان مشاهدة العروض الأجنبية والعربية بالمعاصر والتجريبي

السبت 25/مايو/2019 - 12:13 م
انتهاء تشكيل لجان مشاهدة العروض الأجنبية والعربية بالمعاصر والتجريبي
عصام السيد
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أحمد رمضان متولي
 
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أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي برئاسة د. سامح مهران تشكيل لجنتي المشاهدة العربية والأجنبية واللتين بدأتا عملهما بالفعل في مشاهدة واختيار العروض التي بلغت 197 عرضا مسرحيا

 

وقد أسندت إدارة المهرجان رئاسة لجنة مشاهدة العروض الأجنبية للمخرج عصام السيد، ورئاسة لجنة العروض العربية للمخرج ناصر عبد المنعم، كما أجلت إدارة المهرجان الكشف عن أسماء لجنتي مشاهدة و اختيار العروض العربية و الأجنبية إلى ما بعد إعلان قائمة العروض المختارة .

 

وأوضحت إدارة المهرجان أن لجنة مشاهدة العروض المصرية التي تقدمت للمشاركة بالدورة 26 لم تشكل بعد، والتي سوف تقوم باختيار عرضين مصريين للمشاركة كحد أدنى و سوف تقوم إدارة المهرجان بتحديد العدد النهائى للعروض المصرية بناء على المسارح المتاحة وقت المهرجان .

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