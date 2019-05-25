القصة الكاملة للطفل "سيد أبوالحمد".. خضع لعملية استئصال بالقولون بعد تسممه في قنا
السبت 25/مايو/2019 - 12:13 م
بسام عبدالحميد
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مناشدات واسعة في محافظة قنا، تمت خلال الساعات الماضية، بعد تداول صور للطفل سيد سيد ابو الحمد ابن قرية نجع النجار بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، بعد حدوث مضاعفات له، بعد إجراءه عملية استئصال أثر وصوله في حالة إعياء تام وتسمم حاد وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم عمل إنعاش للطفل وبعد عمل التحاليل والفحوصات، تبين أن الطفل يعانى من وجود أنيميا حادة لوجود نزيف متكرر قبل وصوله للمستشفى مع تداخل معوي مع وجود غرغرينة بالأمعاء.
وقال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إن الدكتور نزار أبو حلاوة، استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الجامعة ورئيس الفريق الطبي المعالج للطفل، أفاد بأن قصة الطفل بدأت يوم الموافق 28 4 2019 حينما حضر الطفل سيد سيد أبو الحمد، الى استقبال الجراحة، بمستشفى الكيلو 6 برفقة أسرته، في حالة إعياء تام وتسمم حاد وهبوط حاد بالدورة الدموية وتم عمل إنعاش للطفل، وبعد عمل التحاليل والفحوصات تبين أن الطفل يعانى من وجود أنيميا حادة لوجود نزيف متكرر قبل وصوله للمستشفى مع تداخل معوي، مع وجود غرغرينة بالأمعاء.
وتابع أنه يحتاج لتدخل جراحي عاجل وتم توفير للطفل سرير بالعناية المركزة بواسطة قسم الأطفال وتم نقل الطفل إلى مستشفى قنا الجامعي بوسط البلد (المعبر)، وتم إجراء العملية بمستشفى المعبر، وهى استكشاف للبطن وأثناء إجراء العملية تبين وجود تداخل معوي كبير الحجم ومتأخر يصل بين الأمعاء الدقيقة والمستقيم، وبعد إرجاع التداخل تبين وجود غرغرينة وتعفن بأجزاء متفرقة بالقولون والمستقيم وتم عمل استئصال للجزء المتعفن وتوصيل القولون مع عمل فتحة تبرز مؤقتة من البطن (اليوستومى).
وأشار إلى أنه تم خروج الطفل للعناية تحت التنفس الصناعي، وتحت أدوية الانعاش(دوبامين) نظرًا لوجود هبوط بالدورة الدموية وتم متابعة الطفل بعناية الأطفال مع وجود تحسن بحالة الطفل تدريجيا إلى أن تم فصله من جهاز التنفس الصناعي وكان الطفل يعانى من نزلات معوية متكررة مما يؤثر على التئام الجرج.
وقال إن الطبيب أفاد بأنه الطفل كان يعاني من فتح بجرح الاستكشاف وذلك لوجود ضعف بالالتئام لدى الطفل نتيجة لنقص كمية البروتينات بالدم مع زيادة كمية افرازات الاليوستومى نتيجة للنزلات المعوية المتكررة وتم إجراء إغلاق للجرح بواسطة عمل غرز دعامية وذلك لضعف الالتئام لدى الطفل وتم متابعة الطفل حتى خروجه من العناية إلى قسم الأطفال، وتم بعدها متابعة الطفل في قسم الأطفال إلى أن طلبت أسرة الطفل الخروج من المستشفى حسب رغبتهم وعلى مسؤوليتهم الشخصية.
وتابع رئيس الجامعة قائلًا: " إيمانًا من مسئوليتنا تجاه أبناء المجتمع المحيط قررنا عودة الطفل للمستشفى فورًا بعد التواصل مع أسرته وإقناعهم بضرورة استكمال رحلة العلاج، وقد تم احتجاز الطفل بالمستشفى الجامعي مرة أخرى وحالته الصحية مستقرة تمامًا الآن، وقد أصدرنا تعليمات مشددة للفريق الطبي المعالج بوضع الطفل تحت الملاحظة الدائمة وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم له ولأسرته لحين تماثله للشفاء" مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أى حالات تقصير بحق المرضى أو ذويهم.
وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة لم تقصر في تقديم الرعاية لحالة الطفل، ولذا بادرت الجامعة بالتواصل مع أسرته لاستكمال رحلة العلاج، مؤكدًا أن الجامعة بصدد إنشاء مستشفى متخصص للطفل في إطار سعيها نحو استكمال المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لأبناء إقليم جنوب الصعيد لتخفيف أعباء الانتقال إلى مسافات بعيدة لتلقى العلاج، كما تحرص المستشفيات الجامعية على استضافة الوفود الطبية الأجنبية بهدف تبادل الخبرات ونقل الحديث في الطب لشباب الأطباء بمستشفيات قنا الجامعية.
كما تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي واللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا مستشفى وسط مدينة قنا الجامعي (مستشفى المعبر الجامعي) للاطمئنان على حالة الطفل سيد سيد أبو الحمد، مناشدةً لسرعة اسعافه وعلاجه وذلك في اطار حرص المستشفيات الجامعية بقنا على تقديم الخدمات الطبية الفائقة للمرضى من أبناء إقليم جنوب الصعيد، باعتبار ذلك رسالة الجامعة التي نجحت في استكمال الكليات الطبية لخدمة المنظومة الصحية.
وأشاد رئيس الجامعة بالدور البناء الذي تقوم به وسائل الإعلام في متابعة مشكلات المواطنين وحرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إن الدكتور نزار أبو حلاوة، استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الجامعة ورئيس الفريق الطبي المعالج للطفل، أفاد بأن قصة الطفل بدأت يوم الموافق 28 4 2019 حينما حضر الطفل سيد سيد أبو الحمد، الى استقبال الجراحة، بمستشفى الكيلو 6 برفقة أسرته، في حالة إعياء تام وتسمم حاد وهبوط حاد بالدورة الدموية وتم عمل إنعاش للطفل، وبعد عمل التحاليل والفحوصات تبين أن الطفل يعانى من وجود أنيميا حادة لوجود نزيف متكرر قبل وصوله للمستشفى مع تداخل معوي، مع وجود غرغرينة بالأمعاء.
وتابع أنه يحتاج لتدخل جراحي عاجل وتم توفير للطفل سرير بالعناية المركزة بواسطة قسم الأطفال وتم نقل الطفل إلى مستشفى قنا الجامعي بوسط البلد (المعبر)، وتم إجراء العملية بمستشفى المعبر، وهى استكشاف للبطن وأثناء إجراء العملية تبين وجود تداخل معوي كبير الحجم ومتأخر يصل بين الأمعاء الدقيقة والمستقيم، وبعد إرجاع التداخل تبين وجود غرغرينة وتعفن بأجزاء متفرقة بالقولون والمستقيم وتم عمل استئصال للجزء المتعفن وتوصيل القولون مع عمل فتحة تبرز مؤقتة من البطن (اليوستومى).
وأشار إلى أنه تم خروج الطفل للعناية تحت التنفس الصناعي، وتحت أدوية الانعاش(دوبامين) نظرًا لوجود هبوط بالدورة الدموية وتم متابعة الطفل بعناية الأطفال مع وجود تحسن بحالة الطفل تدريجيا إلى أن تم فصله من جهاز التنفس الصناعي وكان الطفل يعانى من نزلات معوية متكررة مما يؤثر على التئام الجرج.
وقال إن الطبيب أفاد بأنه الطفل كان يعاني من فتح بجرح الاستكشاف وذلك لوجود ضعف بالالتئام لدى الطفل نتيجة لنقص كمية البروتينات بالدم مع زيادة كمية افرازات الاليوستومى نتيجة للنزلات المعوية المتكررة وتم إجراء إغلاق للجرح بواسطة عمل غرز دعامية وذلك لضعف الالتئام لدى الطفل وتم متابعة الطفل حتى خروجه من العناية إلى قسم الأطفال، وتم بعدها متابعة الطفل في قسم الأطفال إلى أن طلبت أسرة الطفل الخروج من المستشفى حسب رغبتهم وعلى مسؤوليتهم الشخصية.
وتابع رئيس الجامعة قائلًا: " إيمانًا من مسئوليتنا تجاه أبناء المجتمع المحيط قررنا عودة الطفل للمستشفى فورًا بعد التواصل مع أسرته وإقناعهم بضرورة استكمال رحلة العلاج، وقد تم احتجاز الطفل بالمستشفى الجامعي مرة أخرى وحالته الصحية مستقرة تمامًا الآن، وقد أصدرنا تعليمات مشددة للفريق الطبي المعالج بوضع الطفل تحت الملاحظة الدائمة وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم له ولأسرته لحين تماثله للشفاء" مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أى حالات تقصير بحق المرضى أو ذويهم.
وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة لم تقصر في تقديم الرعاية لحالة الطفل، ولذا بادرت الجامعة بالتواصل مع أسرته لاستكمال رحلة العلاج، مؤكدًا أن الجامعة بصدد إنشاء مستشفى متخصص للطفل في إطار سعيها نحو استكمال المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لأبناء إقليم جنوب الصعيد لتخفيف أعباء الانتقال إلى مسافات بعيدة لتلقى العلاج، كما تحرص المستشفيات الجامعية على استضافة الوفود الطبية الأجنبية بهدف تبادل الخبرات ونقل الحديث في الطب لشباب الأطباء بمستشفيات قنا الجامعية.
كما تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي واللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا مستشفى وسط مدينة قنا الجامعي (مستشفى المعبر الجامعي) للاطمئنان على حالة الطفل سيد سيد أبو الحمد، مناشدةً لسرعة اسعافه وعلاجه وذلك في اطار حرص المستشفيات الجامعية بقنا على تقديم الخدمات الطبية الفائقة للمرضى من أبناء إقليم جنوب الصعيد، باعتبار ذلك رسالة الجامعة التي نجحت في استكمال الكليات الطبية لخدمة المنظومة الصحية.
وأشاد رئيس الجامعة بالدور البناء الذي تقوم به وسائل الإعلام في متابعة مشكلات المواطنين وحرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
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