القصة الكاملة للطفل "سيد أبوالحمد".. خضع لعملية استئصال بالقولون بعد تسممه في قنا



وتابع رئيس الجامعة قائلًا: " إيمانًا من مسئوليتنا تجاه أبناء المجتمع المحيط قررنا عودة الطفل للمستشفى فورًا بعد التواصل مع أسرته وإقناعهم بضرورة استكمال رحلة العلاج، وقد تم احتجاز الطفل بالمستشفى الجامعي مرة أخرى وحالته الصحية مستقرة تمامًا الآن، وقد أصدرنا تعليمات مشددة للفريق الطبي المعالج بوضع الطفل تحت الملاحظة الدائمة وتقديم كافة سبل الرعاية والدعم له ولأسرته لحين تماثله للشفاء" مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أى حالات تقصير بحق المرضى أو ذويهم.



وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة لم تقصر في تقديم الرعاية لحالة الطفل، ولذا بادرت الجامعة بالتواصل مع أسرته لاستكمال رحلة العلاج، مؤكدًا أن الجامعة بصدد إنشاء مستشفى متخصص للطفل في إطار سعيها نحو استكمال المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لأبناء إقليم جنوب الصعيد لتخفيف أعباء الانتقال إلى مسافات بعيدة لتلقى العلاج، كما تحرص المستشفيات الجامعية على استضافة الوفود الطبية الأجنبية بهدف تبادل الخبرات ونقل الحديث في الطب لشباب الأطباء بمستشفيات قنا الجامعية.



كما تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي واللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا مستشفى وسط مدينة قنا الجامعي (مستشفى المعبر الجامعي) للاطمئنان على حالة الطفل سيد سيد أبو الحمد، مناشدةً لسرعة اسعافه وعلاجه وذلك في اطار حرص المستشفيات الجامعية بقنا على تقديم الخدمات الطبية الفائقة للمرضى من أبناء إقليم جنوب الصعيد، باعتبار ذلك رسالة الجامعة التي نجحت في استكمال الكليات الطبية لخدمة المنظومة الصحية.



وأشاد رئيس الجامعة بالدور البناء الذي تقوم به وسائل الإعلام في متابعة مشكلات المواطنين وحرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.



وقال إن الطبيب أفاد بأنه الطفل كان يعاني من فتح بجرح الاستكشاف وذلك لوجود ضعف بالالتئام لدى الطفل نتيجة لنقص كمية البروتينات بالدم مع زيادة كمية افرازات الاليوستومى نتيجة للنزلات المعوية المتكررة وتم إجراء إغلاق للجرح بواسطة عمل غرز دعامية وذلك لضعف الالتئام لدى الطفل وتم متابعة الطفل حتى خروجه من العناية إلى قسم الأطفال، وتم بعدها متابعة الطفل في قسم الأطفال إلى أن طلبت أسرة الطفل الخروج من المستشفى حسب رغبتهم وعلى مسؤوليتهم الشخصية.