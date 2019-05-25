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سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور (صور)

السبت 25/مايو/2019 - 12:07 م
سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور (صور)
سميرة صدقي
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الفجر الفني
 
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أقامت الفنانة القديرة سميرة صدقي، حفل سحور لمجموعة كبيرة من أصدقائها من الوسط الفني والإعلامي بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها بإحدى كافيهات حدائق الأهرام.

 

حضر الحفل المخرج التلفزيوني عادل الأعصر، المؤلف فتحي الجندي، المخرج المسرحي حسام الدين صلاح، الفنان إبراهيم ابو العطا، المنتج الفني بكر محمود، مصمم الاستعراضات ميدو فتح الباب، وقد احيا الحفل الملحن محمد مرسي بعزفه مجموعة من اغاني الزمن الجميل على العود الخاص به وغناء كل الحضور معه وعلى رأسهم المطربة دينا

 

وقبل آذان الفجر بساعة أضيئت شمعة سنة جديدة في عمر الفنانة سميرة صدقي واحتفل بها كل الحضور متمنين لها دوام الصحة والنجاح.

 

الجدير بالذكر ان الفنانة سميرة صدقي أنهت تصوير بعض حلقات مسلسل "كتف قانوني" والذي سيتم استكمال تصويره بعد عيد الفطر المبارك.

 

سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور (صور)
سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور (صور)
سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور (صور)
سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور (صور)
سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور (صور)
سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور (صور)
سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور (صور)
سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور (صور)
سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور (صور)
سميرة صدقي تحتفل بعيد ميلادها على مائدة السحور (صور)
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طباعة
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