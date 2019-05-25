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القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب

السبت 25/مايو/2019 - 11:00 ص
القنوات الناقلة لمباراة السعودية وفرنسا في كأس العالم للشباب
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محمد أيمن
 
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تتواصل مباريات الجولة الأولى من مباريات كأس العالم للشباب المقامة في بولندا بمواجهة المنتخب العربي السعودي مع نظيره الديك الفرنسي في المواجهة التي تجمع الفريقان اليوم السبت على ملعب إستاد ستاديون غوسير لحساب مباريات الجولة الخامسة.


ويدافع المنتخب السعودي مع المنتخب القطري عن لواء الكرة العربية في البطولة حيث لم يشارك اي منتخب عربي آخر في البطولة التي دائماً ما تصدر للعالم الكثير من المواهب التي تصبح نجوم لامعة مستقبلاً.


وتضم المجموعة الخامسة إلى جانب فرنسا والسعودية منتخبات بنما ومالي ويصعد إلى دور الستة عشر أصحاب المراكز الأول والثاني بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.


وتبدأ مباراة فرنسا والسعودية في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينتيش +GMT.


وتنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 7 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي فيرناندو أندريس رياليني.

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