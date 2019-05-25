مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة العشرين من هوجان

ينتظر جمهور محمد إمام مساء اليوم السبت الحلقة الـ 20 من مسلسل "هوجان"، والتى تعرض فى الـ 10 ونصف مساءا على قناة الحياة .

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".