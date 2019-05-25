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أبرزها نهائي كأس إسبانيا .. تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25-5-2019

السبت 25/مايو/2019 - 09:12 ص
أبرزها نهائي كأس إسبانيا .. تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 25-5-2019
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أحمد عصام
 
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يشهد اليوم السبت 25 مايو بعض المباريات في الدوريات العربية والأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات التي لم تنتهي حتى الآن.


ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت 25 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.


- كأس ملك إسبانيا

برشلونة vs فالنسيا .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى.


- كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ vs لايبزيج .. في الساعة 8 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.


- الدوري الإيطالي

بولونيا vs نابولي ..في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.


- كأس العالم للشباب

فرنسا vs السعودية ..في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD.

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