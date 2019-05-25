عاجل.. صحيفة مغربية: لابا كودجو وافق على الانضمام للزمالك

ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اقتربت من الحصول على توقيع النجم الكونجولي لابا كودجو مهاجم الفريق الأول بنادي نهضة بركان المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "اليوم 24" المغربية إن اللاعب وافق بالفعل على الانتقال للمارد الأبيض خلال الفترة المقبلة خاصةً أن عقده ينتهي مع فريقه المغربي بنهاية الموسم الجاري ما جعل إدارة الابيض تتحدث مع وكيل أعماله منذ عده أيام لتصل مراحل التفاوض إلى المحطة الأخيرة.

وكان اللاعب قد أجل خلال الفترة الماضية جميع العروض المقدمة له خاصةً من الأهلي والزمالك الراغبين في ضمه لما بعد نهائي الكونفدرالية حيث تنتظر نهضة بركان مباراة قوية ضد الزمالك يوم الاحد لحساب مباريات الإياب بعد نهاية لقاء الذهاب بهدف سجله كودجو.