صلاح يتفوق على ثنائي أسطوري في سباق الكرة الذهبية

تفوق الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في سباق الكرة الذهبية والتي تمنح لأفضل لاعب في العالم وتقدمها مجلة فرانس فوتبول.

ونجح مو في إحتلال المرتبة الرابعة في قائمة أفضل خمسة لاعبين منتظر حصولهم على جائزة الكرة الذهبية حيث تفوق على النجم الدولي كريستيانو رونالدو الذي يحتل المركز الخامس في الوقت الذي تصدر فيه الارجنتيني ليونيل ميسي قائمة المرشحين وبعده فيرجيل فان دايك وساديو ماني وجاء لوكا مودريتش ثالثاً.

ويعتبر ميسي الأقرب للحصول على الجائزة بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع فريقه الموسم الجاري على الرغم من أنه فشل في قياده البلوجرانا لنهائي دوري أبطال أوروبا ما جعل فرص اللاعب تتقلص.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في شهر ديسمبر من العام الجاري 2019 في حفل كبير ويصوت على الجائزة مدربي وقائدي المنتخبات بالإضافة إلى عدد من الصحفيين الموثوقين.