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الأرصاد تجيب.. هل تتكرر الموجة الحارة الأسبوع الجاري؟

السبت 25/مايو/2019 - 05:53 ص
الأرصاد تجيب.. هل تتكرر الموجة الحارة الأسبوع الجاري؟
حالة الطقس
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قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المبكر التوقع بشأن تكرار الموجة شديدة الحرارة التي شهدتها البلاد مرة أخرى خلال الأسبوع الجاري.

وأكد أن طقس اليوم السبت سيشهد انخفاضًا بقيم تتراوح ما بين 5 لـ 6 درجات، على أن يستمر الانخفاض على مدار الـ 72 ساعة المقبلة، مضيفًا أن درجة الحرارة لن تتجاوز حد الـ 37 في ساعات الذروة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، على أن تسجل درجات حرارة أقل مساءً.

ويسود الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقي الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

يشار إلى أن البلاد، شهدت منذ الثلاثاء الماضي، ارتفاع درجات الحرارة تجاوز حاجز الـ 38 درجة، فيما سجلت اليوم الجمعة على القاهرة 43.
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