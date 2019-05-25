ليلى غفران: "أنا أفضل مطربة مغربية غنت فى مصر"











وأضافت "غفران" خلال لقائها فى برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المعروض على قناة القاهرة والناس، قائلة: "أنا عملت كتير ومش بقول كدة حبًا فى نفسي، لكن عندي أغانى أرى انها تستحق ذلك، وآسفة انى بقول أنا".





اختارت المطربة ليلى غفران، نفسها كأفضل مطربة مغربية غنت فى مصر، مقارنة بالمطربة سميرة سعيد أو جنات، موضحة أن هذا الأمر ليس غرورًا وإنما ثقة بالنفس، حيث أنها قدمت أغانى ممكن تخليدها وهى "لو حتى هيرفضنى العالم"، و"وسط أوراقى القديمة"، "أنت آسفة"، "اسألوا الظروف"، و"أسهلهالك".