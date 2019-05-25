ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جورج وسوف: أرفض ظهور زوجتي في الإعلام

السبت 25/مايو/2019 - 01:52 ص
جورج وسوف: أرفض ظهور زوجتي في الإعلام
Advertisements
طباعة
مريم الشريف
 
Advertisements

أكد المطرب اللبنانى جورج وسوف، رفضه تسليط الضوء على زوجته، أو ظهورها فى الإعلام، مشيرًا إلى أن المشاهير الذين يحبوا ظهور أسرهم فى الإعلام أحرار في آرائهم، لكنه لا يحب هذا الأمر.

وأوضح "وسوف" خلال الجزء الثاني من لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، أن المرأة أصبحت تعمل فى مجالات مختلفة فى المجتمع، بما فيها السياسة وأثبتت نجاحها مثل أعظم رجل.

 وأضاف ساخرًا: "الطيارة اللى جيت بها كان سائقها امرأة، ولما عرفت قولت يارب نوصل النهاردة".


Advertisements
المزيد عن: مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
الوداد الرياضي - المغرب
0
x
00:00
1
الترجي الرياضي - تونس
كأس ألمانيا
لايبزيج
-
x
20:00
-
بايرن ميونيخ
كأس ملك إسبانيا
برشلونة
-
x
21:00
-
فالنسيا