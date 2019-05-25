جورج وسوف: أرفض ظهور زوجتي في الإعلام
السبت 25/مايو/2019 - 01:52 ص
مريم الشريف
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أكد المطرب اللبنانى جورج وسوف، رفضه تسليط الضوء على زوجته، أو ظهورها فى الإعلام، مشيرًا إلى أن المشاهير الذين يحبوا ظهور أسرهم فى الإعلام أحرار في آرائهم، لكنه لا يحب هذا الأمر.
وأوضح "وسوف" خلال الجزء الثاني من لقائه فى برنامج "عايشة شو" على قناة القاهرة والناس، أن المرأة أصبحت تعمل فى مجالات مختلفة فى المجتمع، بما فيها السياسة وأثبتت نجاحها مثل أعظم رجل.
وأضاف ساخرًا: "الطيارة اللى جيت بها كان سائقها امرأة، ولما عرفت قولت يارب نوصل النهاردة".
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