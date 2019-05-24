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محافظ البحر الأحمر يتفقد ميدان الدهار ويتابع غلق الموقف القديم (صور)

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:59 م
محافظ البحر الأحمر يتفقد ميدان الدهار ويتابع غلق الموقف القديم (صور)
جانب من جولة محافظ البحر الأحمر
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محمد طه
 
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تفقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، ميدان الدهار والأعمال الجارية به حول غلق الموقف القديم والموقف بجوار بيع المصنوعات.

وكلف الوحدة المحلية بعمل رصيف لعدم السماح لأي ميكروباص بالوقوف مرة أخرى بالموقف القديم، موجهًا بنظافة المكان لما خلفه الموقف من مظهر سيئ وخسائر بالطريق.

كما وجه إدارة المرور، بالحفاظ على انتظام حركة سير السيارات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أى مخالف للقانون.
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