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مظهر شاهين: "طاعة الرئيس واجبة ومخالفته معصية" (فيديو)

السبت 25/مايو/2019 - 12:02 ص
مظهر شاهين: طاعة الرئيس واجبة ومخالفته معصية (فيديو)
الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين
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داليا الحسين
 
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قال الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين، إن طاعة القائد في المعركة واجبة ومخالفته معصية تضر بالأمة الإسلامية، مضيفًا: "الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة لذلك طاعته واجبة ومخالفته معصية.


وأوضح "شاهين"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الجمعة أن المسلمين هزموا في غزوة "أحد"؛ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي كان يمثل في المعركة القائد العسكري، موضحًا أن القائد العسكري في المعركة لا يخالف سواء رسول أو غير رسول".

وأشار الداعية الإسلامي إلى أن الرسول حارب بصفته قائد عسكري وليس بصفته رسول الله صلي الله عليه وسلم ؛ لأن الرسول لا يغلب.
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