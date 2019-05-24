أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. ميسي يحسم مصير فالفيردي ويطلب بضم هذا اللاعب والصفقة الكبري تضيع على البرسا

شهد نادي برشلونة اليوم الجمعة 24 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة:-





الصفقة الكبري تضيع من برشلونة





كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن وصول نادي مانشستر يونايتد لاتفاق مع أياكس على التعاقد مع المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال دييجو مارتينيز الصحفي الاسباني الذي يعمل في صحيفتي "ماركا وموندو ديبورتيفو" أن هناك اتفاق تم بين كُل من نادي مانشستر يونايتد وأياكس على شروط نقل دي ليخت إلى النادي الانجليزي، وتبقى فقط هو أن تتفق إدارة الأحمر مع اللاعب ووكيل أعماله رايولا.





وكان نادي برشلونة قد دخل في سباق التعاقد مع ماتياس دي ليخت من أجل تدعيم خط الدفاع البارسا ويكون اللاعب بجوار جيرارد بيكيه المدافع المخضرم.





وقدم دي ليخت مستوى مميز مع أياكس هذا الموسم حيثُ قاد الفريق الهولندي للوصول إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ولكن خرج من هذا الدور على يد توتنهام الانجليزي.





ميسي يكشف حقيقة تدخله في صفقات برشلونة





شدد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الاسباني، على مسألة عدم تدخله في الصفقات التي يتعاقد معها البارسا ولا يعطي رأيه في اللاعبين بشكل عام.





ويستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية أمام فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا مساء يوم غدٍ السبت الموافق 25 مايو.





وقال ميسي، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "أنا لا أعطي رأيي في الصفقات وهذه الأمور من اختصاصات الإدارة ولا يوجد لدي رأي في صفقة أنطوان جريزمان فأنا مجرد لاعب فقط".





وتتطرق "ليو" للحديث عن الخسارة من ليفربول، حيثُ قال: "أعتذر لجماهير برشلونة عن الإقصاء من دوري أبطال أوروبا، وأعدهم بالفوز بكأس ملك إسبانيا من أجل تحقيق الثنائية".





وتابع حديثه: "نحن من نتحمل الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وليس المدرب، وانتقاد فالفيردي أمر خاطئ فهو مدرب جيد وأتمنى استمراره في تدريب البارسا للموسم المقبل".





ميسي يصدر قراره بشأن بقاء فالفيردي مع برشلونة





أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الاسباني، على رغبته في استمرار المدرب إرنستو فالفيردي مع البارسا للموسم المقبل.





ويستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية أمام فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا مساء يوم غدٍ السبت الموافق 25 مايو.





وقال ميسي، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "فالفيردي قام بعمل رائع، نظريًا لم يرتكب أي خطأ خلال لقاء ليفربول لكن المباراة التي قدمناها كانت مؤسفة ويمكن لوم المدرب جزئيًا، لكن المسؤولية الأكبر تقع علينا".





وتابع: "قد يعجب البعض بـ "فالفيردي" أو لا يعجبه ولكن في النهايه هو لم يخسر إلا في مباراتين ضد ليفربول وروما، غيرها قدم مستويات عظيمه وجعلنا نحقق بطولات عديدة".





وأضاف: "أود أن يبقى فالفيردي لموسم آخر معنا كمدرب للبارسا".





تعليق مثير من ميسي عن رباعية ليفربول ونهائي الكأس





تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الاسباني، عن الخروج المذل من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول بعد الريمونتادا برباعية نظيفة على ملعب الأنفيلد في إياب نصف النهائي.





ويستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية أمام فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا مساء يوم غدٍ السبت الموافق 25 مايو.





وقال ميسي، في المؤتمر الصحفي التقديمي: "نحن هادئين ومستعدين لنهائي الكأس، هدفنا أن نحصل عليه ونجلبه لبرشلونة، أما الخروج من دوري الأبطال كان قاسي جداً، الآن هدفنا تحقيق الثنائية".





وتابع: "نحن هادؤون ونعلم أننا سنلعب مباراة نهائية، لذلك نحن نعطيها قدرها من الأهمية كذلك وإنها فرصة جديدة للفوز بلقب آخر، نعم شعرنا بالألم والأسى أنت وزملائي بسبب ماحدث في الأنفيلد".





وأضاف: "نملك فرصة الفوز بثنائية وهذا ماسنقوم به فالفيردي قام بعمل رائع وعظيم، فشلنا فقط في الأنفيلد ولا يمكن أن نضع اللوم عليه".





وأكمل: "نحن اللاعبين سبب الخروج أمام ليفربول، لقد تلقينا ضربة موجعة في الأنفيلد، كل اللاعبين تلقوها، كان من الصعب على الجميع أن ينهض من جديد، لكننا الآن نملك فرصة للظفر بثنائية وسنسعى لذلك".





مفاجأة.. ميسي يرفض جريزمان ويطلب ضم هذا اللاعب لبرشلونة





ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي دخل دائرة إهتمام نادي برشلونة الأسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءًا على رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع ليروي ساني بدلاً من جريزمان الذي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد بشكلٍ رسمي، كما أن لاعب السيتي لن يكلف خزينة البرسا أكثر من 100 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة أن بعض لاعبي برشلونة يرفضون جريزمان الذي رفض الانتقال إلى الفريق الكتالوني في الصيف الماضي ، بجانب سعره الكبير والذي يبلغ 125 مليون يورو، وطلب ميسي ضم "ساني" بدلًا منه لتدعيم خط هجوم البرسا في الموسم المقبل.





ويحظي "ساني" بإهتمام نادي بايرن ميونيخ الذي قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات لضمه الصيف المقبل.





وخاض "ساني" 47 مباراة، في الموسم المنقضي وسجل 16 هدفًا وصنع 18 هدفًا.





فالفيردي يختار صفقة برشلونة الهجومية





أكدت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الصادرة صباح اليوم الجمعة من العاصمة الإسبانية مدريد أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة وجد حل خفي من أجل تدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وتحتفظ إدارة البلوجرانا بإحتمالية التعاقد مع رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا ولا ترغب في تصدير ذلك للإعلام خاصةً وأن اللاعب أدائه معروف ولا يحتاج إلى متابعة للوقوف على مستواه الفني بالإضافة إلى أن فالنسيا تنتظره مباراة قوية ضد برشلونة ومن الممكن أن تتعنت الإدارة وتطلب مبلغ مالي ضخم للتخلي عنه.





ويسعى فالفيردي إلى ضم مهاجم يلعب دور الرجل الثاني ويكون بديلاً للبيستوليرو لويس سواريز خلال الموسم المقبل ومن المنتظر أن تطلب إدارة فالنسيا 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب ف الوقت الذي لا تريد فيه إدارة بارتوميو دفع أكثر من 40 مليون.





يذكر أن البارسا تراقب الكثير من اللاعبين من أجل ضمهم لتنشيط خط هجوم الفريق الموسم القادم مثل ديفوك أوريجي نجم الريدز فريق نادي ليفربول والفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني ووسام بن يدر لاعب الفريق الاندلسي إشبيلية.





بيكيه يعلق على رحيل ميسي

أعترف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني أن سقوط البارسا أمام ليفربول 4-0 في ملعب أنفيلد كان كابوسًا ، وسيستمر لفترة من الوقت.





وقال بيكيه في تصريحاته التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: كارثة أنفيلد كابوسًا سوف يستمر لفترة من الوقت.





وأضاف: المواسم السابقة أيضًا كانت جيدة بالنسبة لي، مثلًا في موسم الثلاثية نصل جميعا إلى مستوى قريب من الكمال، على المستوى الجماعي والفردي.





وبرر بيكيه سبب تطور مستواه ، حيث قال: الابتعاد عن المنتخب، أتاح لي أسابيع من الراحة وإلتقاط الأنفاس، المشاركة مع المنتخب تتطلب الحد الاقصى، وترتاح فقط في عطلة عيد الميلاد، كل شيء يصبح أكثر صعوبة، جسديًا وذهنيًا.





وبسؤاله ، هل يجب أن يستمر فالفيردي العام المقبل؟ ، رد بيكيه: استمرار فالفيردي أم لا، هذه ليست وظيفتي، هو مدربي، وهو من يختار إن كنت سوف ألعب أساسيا أم لا، ليس من المنطقي أن أتحدث عن ذلك.





وعن الخروج الكارثي من دوري الأبطال هذا الموسم ، قال بيكيه: الإقصاء من دوري الأبطال في أنفيلد كان مؤلمًا وكابوسًا ، ولكن بداية الموسم كنا سنوقع على الفوز بالليجا والكأس.





جوردي ألبا يشعل خلافا مع ميسي في برشلونة





رفض الظهير الأيسر لبرشلونة الإسباني جوردي ألبا بشكل قاطع إمكانية التوقيع مع فيليبي لويس ظهير أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر موقع دون بالون الإسباني أن برشلونة أبرم بالفعل اتفاقًا مع اللاعب البرازيلي فيليبي لويس الذي سينتهي عقده في 30 يونيو مع أتلتيكو مدريد ، وسيكون بصدد الانتقال مجانًا إلى الكامب نو ، لكن تم تأجيل الاتفاق الآن.





وأوضح الموقع أن فيليبي لويس البالغ من العمر 33 عامًا ، سيضيف المزيد من الخبرة إذا انتقل للبارسا وسيقبل بدور البديل لجوردي ألبا ، كما أنه سيأتي مجانًا ، وأقنع ليو ميسي الذي رآه كبديل مثالي على مقاعد بدلاء الفريق الكاتالوني.





ولم يجد جوردي ألبا أي منافسة في مركز الظهير الأيسر هذا الموسم منذ رحيل لوكاس ديني لإيفرتون ، مما جعل ألبا يصل إلى المرحلة النهائية من الموسم بإرهاق شديد ، كما رأيناه ضد ليفربول على ملعب أنفيلد ، وكان له دورًا رئيسيًا في خسارة البارسا وخروجه من دوري أبطال أوروبا بعد إرتكابه العديد من الاخطاء بالإضافة لإهداره بعض الفرص المحققة أمام مرمى الريدز.





لهذا السبب ، فإن قرار التعاقد مع ظهير أيسر جديد يشغل بال برشلونة ، ويضع فيليبي لويس كأولوية نظرًا لأنه لا يزال مؤهلُا للعب ضمن النخبة وجدير بمنافسة جوردي ألبا.





وكان فيليبي لويس قد رفض بالفعل عروض من بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ، لرغبته في ارتداء قميص برشلونة.





ولكن رفض جوردي ألبا إبرام هذه الصفقة ، وضغط على ميسي بعدم إعطاء موافقته على قدوم فيليبي لويس للكامب نو.





تصريح صادم من فالفيردي عن مباراة ليفربول

أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أنه لم يكن ليغير "شيئاً تقريباً"، مما فعله في مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول، التي خسرها البرسا 0-4 ليودع "التشامبيونز". وقال فالفيردي: "بنفس الطريقة التي تدفعني للتفكير أحياناً أنه يجدر بي تغيير شيء ما، في تلك المباراة لا أعتقد أنني كنت لأغير شيئاً، الشيء الوحيد الذي أنا واثق منه هو أنني لم يكن يتعين علي الدفع بديمبلي في مباراة سلتا فيغو، التي أصيب فيها بعد 30 ثانية". وجاءت تصريحات المدرب خلال المؤتمر الصحافي عشية نهائي كأس ملك إسبانيا، إذ أعرب عن رغبته في الاستمرار على مقعد مدرب البرسا، مشيراً إلى أنه دائماً ما يشعر بأن "رئيس وإدارة النادي يحترمان العمل الذي أنجز في برشلونة"، كما أن قائد الفريق ليونيل ميسي يدعم استمراره. وفيما يتعلق بمباراة الغد، أكد المدرب أن فالنسيا يمر بفترة جيدة، مذكراً بأهمية التركيز من أجل حصد اللقب الخامس على التوالي من الكأس. وأوضح: "فالنسيا يؤدي على نحو طيب أخيراً، وأنهى الموسم الجاري في مركز جيد للغاية، ولم نستطع التغلب عليه في الليغا، تعادلنا معه في المباراتين، سنرى من تكون له الغلبة غداً وينتزع الكأس".



