58 مليون دينار أرباح البورصة البحرينية في أسبوع
الجمعة 24/مايو/2019 - 10:44 م
الفجر الاقتصادي
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حققت بورصة البحرين أرباح سوقية بقيمة 58 مليون دينار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مع ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.64 %، إلى المستوى 1408.49 نقطة، رابحاً 8.91 نقطة، على عكس الأسبوع الماضي.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم اليوم بقيمة 8.735 مليار دينار، مقابل نحو 8.677 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي.
وارتفع حجم التداول بنسبة 40 بالمائة إلى 14.39 مليون سهم، مقابل نحو 10.27 مليون سهم الأسبوع الماضي.
وتدفقت السيولة بنحو 49.89 بالمائة، إلى 2.83 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.89 مليون دينار الأسبوع الماضي.
ونفذ المستثمرون 364 صفقة خلال الأسبوع الماضي، مقابل نحو 302 صفقة الأسبوع الماضي نفذوها المستثمرين.
وكان الأكثر الرابحين سهم انفستكورب 9.45 بالمائة، وجي اف اتش المالية 7.39 بالمائة، والبحرين الوطني 1.60 بالمائة.
وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.14 بالمائة، والاستثمار 2.260 بالمائة، فيما انخفض قطاع الخدمات بنحو 0.03 بالمائة.
وتراجع سهم الإثمار 14.29 بالمائة، وناس 6.39 بالمائة، وعقارات سيف 2.91 بالمائة.
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