مظهر شاهين: الجهاد بالمفهوم القديم انتهى

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أوضح الداعية الإسلامي الشيخ مظهر شاهين، مفهوم الجهاد في الإسلام، مشيرًا إلى أن الجهاد الحقيقي الآن هو خدمة الوالدين ورعايتهما، وخدمة الزوجه والأولاد.



وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"؛ المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مساء الجمعة أن الموظف الذي يبحث عن رزقه من أجل والديه وزوجته وأولاده وتوفي في حادث سيارة، نقول أن هذا الرجل شهيد، ويأخذ ثواب المجاهد في سبيل الله، وهذا كلام الرسول صلي الله عليه وسلم.



وأشار إلى أن الجهاد بالمفهوم القديم انتهى؛ موضحًا أنه الآن يوجد جيوش نظامية ويجب الولاء لتلك الجيوش ورئيس البلاد.

