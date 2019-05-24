جريمة قتل جديدة بـ"ولد الغلابة".. ماذا حدث في الحلقة 19 من مسلسلات رمضان 2019؟





يتبارى نجوم مصر والوطن العربي، للفوز بأذهان وعيون المشاهدين وتحقيق أعلى نسب مشاهدة، يخوض السباق هذا العام نحو27 مسلسلا، تستعرض" الفجر" الحلقة التاسعة عشر لأهم المسلسلات درامية.





بدل الحدوتة 3

تقابل لهفة "تيكو وريكو" أحمد فلوكس- هنا شيحة" أحد ثنائيات الحب علي مواقع التواصل الاجتماعي في محل بيع الاثاث لشراء عفش شقة الزوجية، تعرف لهفة أن ريكو تشتري غرفتين نوم لانها لاتحب زوجها، وأن علاقتهما قائمة علي تقديم إعلانات ودعاية لكسب الأموال فقط





وتلتقط لهفة سيلفي مع تيكو وريكو خلال توقيع كتاب عن قصة حبهما، وتدعوها ريكو لحضور حفل زفافهما،ثم يحاول تيكو " أحمد فلوكس" جذب لهفة لتكون حبيبته، وهو مايزيد عدد من متابعينها وشهرتها، وتاسيس صفحة "تيكو ولهفيكو"علي الانترنت وجذب الشباب والفتيات بقصة حبهما، وترفض لهفة ذلك، ويلجا تيكو إلي مظهر ليساعده في الوصول للهفة ، وتخطط لهفة لفضح تيكو أحمد فلوكس أمام ريكو هنا شيحة لكسب ودها .





ولد الغلابة

يتناول عبد القادر طبق أم علي المسموم ويلقي حتفه، يذهب عيد أخيه لمقابلة عيسي وفرح للحصول علي نصيب عبد القادر، ويقتل عيسي وفرح عيد ويقومان بدفنه في الصحراء ، يغادر رشوان مستشفي بعد تعافيه.





يفاجئ عيسى بوصول الأموال البضاعة التي مفترض تاخرها، والتي اضطرته لقتل عبد القادر قبل أن يفضحهما، ويحاول عيسي استعطاف اخته صفية للعودة لبيته ولكن ترفض صفية، وتشك ثريا أرملة عزت في قتل "عبد القادر"، وتستعطف ثريا رشوان أخيها لياخد حق عزت، يستلم عيسى التاكسي المفقود من مركز الشرطة ، ويستجوب الضابط عيسى في قضية قتل عبد القادر ويتهم عيسي أقارب ضاحي بوضع السم لعبد القادر لانتقام.





كلبش 3

بدأت حلقة اليوم الجمعة، بدفاع الإعلامية شهيرة "هيدى كرم"، عن الصحفى الراحل غسان الذى تم الإعلان عن وفاته بعد سقوطه من شرفة منزله بلندن، مؤكدة أن وراء وفاته سر كبير.





فى الوقت نفسه يلجأ أكرم صفوان "هشام سليم" إلى صديقته القديمة سارة هارون "سوزان نجم الدين"، يطلب منها تفسير لكل ما يحدث، وسبب محاولة اغتياله والسبب وراء مقتل غسان، وتؤكد سارة لأكرم أن المنظمة مازالت تدافع عنه ولم تكن وراء محاولة اغتياله أو محاولة سرقة خزينة منزله، مشيرة إلى أنها ستظل بجانبه طول العمر بحكم حبها له.





وتطلب سارة من أكرم مساعدة التنظيم بشكل أكبر للحصول على معلومات عن الغاز والبترول فى المنطقة حتى يحافظ على حياته، وبعدها يعنف أكرم شقيقه أمجد "إسلام جمال" بعد محاولته التحرش بريم "يسرا اللوزى"، ويطلب منه مغادرة الشركة وعدم التعرض لسليم الأنصارى "أمير كرارة".





يرتب أكرم لسفر أعضاء جمعية الإغاثة الخاصة به إلى سيناء، بحجة مساعدة الأهالى هناك وتقديم الأدوية لهم وفى الوقت نفسه يطلب أكرم من الضابط عونى "أشرف مصيلحى" أسماء وعناوين الضباط الموجودين فى شمال سيناء، وأكد أنه إذا لم يفعل ذلك سيدفع الثمن هو وعائلته.





وفى ختام الحلقة يقرر الضابط عونى التخلص من حياته بسبب خوفه من تقديم المعلومات التى يريدها أكرم منه والتى ستجعله خائنا لمصر.





حدوتة مرة

شهدت أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "حدوتة مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق، تطورات، حيث تواصل مُرة "غادة عبد الرازق" إفساد زيجات بنات زوجها طارق التميمي "مجدي كامل"، فعندما يطلب كريم فتحي "محمد مهران" الزواج من رنا "سلمى أبو ضيف" تقابل أسرته بطريقة سيئة فيخرجون على الفور من المنزل.





وتهدد مُرة بعدها زوجها طارق في حال إتمام الزيجة سوف تنفصل عنه والسبب أن عائلة كريم تعرف ماضي مرة الأسود قبل أن تغير اسمها لمروة سلطان وتتزوج من طارق التميمي.





الزوجة 18

شهدت الحلقة الـ 19 كثير من التطورات فى حيث فاجأ حسن الرداد ناهد السباعى بحجز مطعم خاص وأحضر لها خاتم الزواج وطلب الزواج منها أمام الجميع لكنها رفضت من جديد.





وحضرت هايدى كرم للمطعم ونظرت لحسن الرداد بنظرة شماته بعد رفض ناهد الزواج منه مجددا، ويسعى حمزة " الرداد " خلال الحلقة للزواج من فتاة أخرى كنوع من الرد على ناهد السباعى ويسافر لقضاء شهر العسل ويتم قتله على يد مجهول ويقيم عزاء حمزة فى نهاية الحلقة .



