17 مليون ريال أرباح بورصة مسقط في أسبوع

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 0.08 %، إلى 18.343 مليار ريال، مقابل 18.327 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 16.75 مليون ريال.





أنهى المؤشر العام للسوق بنسبة 0.44 %، بإقفاله عند مستوى 3875.89 نقطة، رابحاً 17.02 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع السابق.





وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع بدعم الأداء الإيجابي لمؤشر قطاع الصناعة المرتفع بنسبة 1.38%، وتراجعت مؤشرات قطاعي الخدمات والمالي، ليهبط الأول بنسبة 0.26 بالمائة، وتراجع المالي 0.02 %.





وتصدر الأسهم المرتفعة خلال الأسبوع سهم المطاحن العُمانية بنسبة 9.93 %، وارتفع الأنوار لبلاط السيراميك 4.08%، وصعد السوادي للطاقة 3.85 %.





وعلى الجانب الآخر، تقدم العُمانية المتحدة للتأمين الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 17.32 %، وتراجع الحسن الهندسية 8.7 %، وانخفض سهم عُمان للمرطبات 4.82 %.





وارتفع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع، بنسبة 13.98 % إلى 35.66 مليون سهم، مقابل 31.29 مليون سهم في الأسبوع الماضي، وزادت قيمة التداولات 42.41 %، لتقترب من 7.8 مليون ريال، مقابل 5.48 مليون ريال الأسبوع الماضي.