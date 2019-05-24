عاجل.. تشكيل الترجي الرسمي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا
الجمعة 24/مايو/2019 - 10:10 م
علاء خليف
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أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الوداد المغربي التي ستقام مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاء ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاء تشكيل الترجي كالتالي:
معز بن شريفية - شمس الدين الذاودي - خليل شمام - سامح الدربالي - أيمن بن محمد - فرانك كوم - فوسيني كوليبالي - غيلان الشعلالي - أنيس البدري - يوسف البلايلي - جونيور لوكوزا
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