أحمد عمر هاشم: شيخ الأزهر زار أمير الشعراء وأبلغه أن الرسول في انتظاره

Advertisements

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إن أمير الشعراء أحمد شوقي مدح الرسول في كثير من قصائده كان أبرزها القصيدة التي حملت اسم "نهج البردة" والتي طلب فيها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.



وأضاف "هاشم" خلال برنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "Ten" أنه بعدما كتب أحمد شوقي قصيدة نهج البردة وقعت له علامة تشير إلى رضا الله وشفاعة النبي له بعدما جائه شيخ الأزهر حينها وهو على فراش الموت وقال له إنه مبعوث من الرسول بعدما جاءه في الرؤية وقال لي قل لأحمد شوقي أنا في انتظارك.



وتابع هاشم: "شيخ الأزهر بشر أحمد شوقي أن الرسول في انتظاره وبعدها توفي أمير الشعراء وكان ذلك علامة على رضا الله وشفاعة الرسول له على ما كتب من قصائد جميلة في حق الرسول".