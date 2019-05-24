عمر هاشم يروي قصة شفاء البوصيري من "الشلل" بعد قصيدة مدح فيها للرسول
الجمعة 24/مايو/2019 - 08:52 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إن ثاني بردة في تاريخ الإسلام لمدح النبي كتبها الإمام البوصيري بعدما أصيب بالشلل.
وأضاف "هاشم" خلال لقائه ببرنامج "أحاديث الفتنة" المذاع على فضائية "Ten" أنه بعد إصابة الإمام البوصيري بالشلل كتب قصيدة في مدح الرسول تقربًا إلى الله، فرأى النبي في الرؤية وهو يتلو أمامه القصيدة فألقى النبي عليه بردته فشُفاه الله من المرض.
وتابع: "بعدها جاء أحد الصالحين للإمام البوصيري وسأله أين القصيدة التي مدحت فيها الرسول فرد بأنه مدحه في كثير من القصائد فرد الرجل: "بل القصيدة التي مدحته بها في الرؤية بالأمس فشفاك الله، فعرف البوصيري أن الرجل جاءته الرؤية".
وأشار هاشم، إلى أن أول بردة في الإسلام كانت قصيدة لكعب بن زهير، وألقاها أمام الرسول في المسجد فأعجب بها النبي فألقى عليه بردته فسميت بالبردة.
وأضاف "هاشم" خلال لقائه ببرنامج "أحاديث الفتنة" المذاع على فضائية "Ten" أنه بعد إصابة الإمام البوصيري بالشلل كتب قصيدة في مدح الرسول تقربًا إلى الله، فرأى النبي في الرؤية وهو يتلو أمامه القصيدة فألقى النبي عليه بردته فشُفاه الله من المرض.
وتابع: "بعدها جاء أحد الصالحين للإمام البوصيري وسأله أين القصيدة التي مدحت فيها الرسول فرد بأنه مدحه في كثير من القصائد فرد الرجل: "بل القصيدة التي مدحته بها في الرؤية بالأمس فشفاك الله، فعرف البوصيري أن الرجل جاءته الرؤية".
وأشار هاشم، إلى أن أول بردة في الإسلام كانت قصيدة لكعب بن زهير، وألقاها أمام الرسول في المسجد فأعجب بها النبي فألقى عليه بردته فسميت بالبردة.
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