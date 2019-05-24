نجم الأهلي ضحية رامز في الشلال مع رامز جلال الليلة

يستضيف برنامج "رامز في الشلال" الذي يقدمه رامز جلال على قناة إم بي سي، اليوم الجمعة، لاعب الكوة بالنادي الأهلي وليد سليمان.





وتدور فكرة برنامج "رامز في الشلال" للفنان رامز جلال حول فكرة غرق القارب التي يستقله ضيوف برنامجه الشهير، ويستضيف رامز جلال فيه عددًا من الفنانين ولاعبين كرة القدم، حيث تبدأ الرحلة على متن قارب في إحدى الجزر بإندونيسيا.





ومع مرور الوقت يبدأ المشهد المرعب، حيث يبدأ ضيف الحلقة "ضحية المقلب" بالظن بأنه يغرق في إشارة إلى احتمالية الغرق، يحاول الضحية السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته، لكن بعد وصوله إلى الجزيرة يفاجئ بأن الجزيرة تغرق هي أيضا.



