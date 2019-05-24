خالد الجندي يحذر من هذا الأمر: عقابه عظيم عند الله

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حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من نشر أو نقل معلومات وأخبار دون علم أو تحقق، لافتا إلى أن من يفعل هذا له عقاب عظيم عند الله مستشهدا بقول الله تعالى: "إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "الله أنزل آيات على النبى يتحدث فيها عن واقعة الإفك، التى اتهمت فيها أم المؤمنين عائشة، زورا وبهتانا وروج المنافقين لهذه الشائعات، ليدمروا المجتمع".

