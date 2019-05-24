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عاجل.. ميسي يحسم مصير فالفيردي مع برشلونة

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:21 م
عاجل.. ميسي يحسم مصير فالفيردي مع برشلونة
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مني العوضي
 
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أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الاسباني، على رغبته في استمرار المدرب إرنستو فالفيردي مع البارسا للموسم المقبل.

ويستعد نادي برشلونة لخوض مباراة قوية أمام فالنسيا في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا مساء يوم غدٍ السبت الموافق 25 مايو.

 وقال ميسي، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "فالفيردي قام بعمل رائع، نظريًا لم يرتكب أي خطأ خلال لقاء ليفربول لكن المباراة التي قدمناها كانت مؤسفة ويمكن لوم المدرب جزئيًا، لكن المسؤولية الأكبر تقع علينا".

وتابع: "قد يعجب البعض بـ "فالفيردي" أو لا يعجبه ولكن في النهايه هو لم يخسر إلا في مباراتين ضد ليفربول وروما، غيرها قدم مستويات عظيمه وجعلنا نحقق بطولات عديدة".

وأضاف: "أود أن يبقى فالفيردي لموسم آخر معنا كمدرب للبارسا".

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