مفاجأة.. ميسي يرفض جريزمان ويطلب ضم هذا اللاعب لبرشلونة





ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي دخل دائرة إهتمام نادي برشلونة الأسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءًا على رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع ليروي ساني بدلاً من جريزمان الذي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد بشكلٍ رسمي، كما أن لاعب السيتي لن يكلف خزينة البرسا أكثر من 100 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة أن بعض لاعبي برشلونة يرفضون جريزمان الذي رفض الانتقال إلى الفريق الكتالوني في الصيف الماضي ، بجانب سعره الكبير والذي يبلغ 125 مليون يورو، وطلب ميسي ضم "ساني" بدلًا منه لتدعيم خط هجوم البرسا في الموسم المقبل.





ويحظي "ساني" بإهتمام نادي بايرن ميونيخ الذي قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات لضمه الصيف المقبل.





وخاض "ساني" 47 مباراة، في الموسم المنقضي وسجل 16 هدفًا وصنع 18 هدفًا.



