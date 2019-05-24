اليوم وغدا.. إنخفاض درجات الحرارة وتساقد البرد مع أمطار رعدية

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، بأن الوضع الجوي لليوم الجمعة 24 ماي 2019، سيكون ملائما لظهور خلايا رعدية مرفوقة بأمطار بالمناطق الغربية، مع تساقط البرد بأماكن محدودة ثم تشمل محليا المناطق الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة آخر النهار وأثناء الليل.





ويتوقع المعهد ان يتواصل الوضع الجوي خلال يوم غد السبت 25 ماي 2019، ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بأغلب الجهات بمجموع يومي، يتراوح بين 20 و 40 مليمترا وتكون محليا هامة بالمناطق الغربية، حيث تصل إلى حدود 60 مليمترا.





كما ستسجل درجات الحرارة انخفاضا خاصة بالشمال والوسط، حيث تتراوح القصوى بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 بالمرتفعات، مع رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وبمناطق أقصى الجنوب، حيث تثير الرمال والأتربة.