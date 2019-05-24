أحدهما بشأن "ارتفاع نسبة البطالة".. أبرز الشائعات التي شغلت السوشيال ميديا × أسبوع

عقب تدوال الشائعات في كثير من الملفات التي تهم الشارع المصري- على مدار الأسبوع- والتي جاءت أبرزها خسارة مصر 10 مليارات جنيه من الإيرادات الضريبية السنوي، تدخلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين.





وتستعرض "الفجر"، خلال السطور التالية، أبرز الشائعات التي شغلت السوشيال ميديا، على مدار الأسبوع.





تحصيل ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين

وفي ضوء ما تردد من أنباء عن استمرار الحكومة فى تحصيل ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين، نفت وزارة المالية التى تلك الأنباء تماما، قائلة إن الحكومة لا تُحصّل ضريبة الأرض الزراعية هذا العام، إذ أُوقفت لمدة 3 سنوات، من 2017 حتى 2020 ، تخفيفا عن المزارعين.





تقليص الميزانية المخصصة لتطبيق نظام التأمين الصحي

ونفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن تقليص الميزانية المخصصة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى موازنة 2019/ 2020، قائلة: "لا صحة على الإطلاق لتقليص المخصصات المالية للتأمين الصحى الجديد، فالاهتمام بقطاع الصحة وتطويره أولوية قُصوى، ونوفر كل الاعتمادات اللازمة لموازنة القطاع"، لافتة إلى أن الموازنة المقدرة لقطاع الصحة 73 مليارا و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليارا و52 مليون جنيه عن موازنة 2018/ 2019 التى بلغت 61 مليار جنيه، مستطردة: "خصصنا 23 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحى بزيادة 6 مليارات جنيه عن العام المالى السابق".





خسارة مصر 10 مليارات جنيه من الإيرادات الضريبية

ونفت وزارة الصحة، ما تردد أيضا من أنباء بشأن خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويا من الإيرادات الضريبية، بسبب ممارسات التلاعب والتهرب الضريبىي، متابعة: "نظام الضرائب المصرى من أكفأ النظم الضريبية دوليا، والدولة تسعى لتطويره بشكل مستمر، بما يتواكب مع التغيرات العالمية، لذا فإن كل ما يُثار شائعات لا أساس لها من الصحة، بغرض إظهار النظام الضريبى بصورة أقل كفاءة" وأكدت الوزارة أن ملف مكافحة التهرب الضريبى يأتي على رأس أولوياتها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبي، وأنها تتعاون فيه مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنميةOECD.





حل وحدة تسعير المعاملات الضريبية

وشملت قائمة الشائعات التي نفتها الوزارة، ما تردد من أنباء بشأن حل وحدة تسعير المعاملات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، وإنشاء وحدة أخرى للضرائب الدولية بديلا عنها، وقالت الوزارة إن تلك الوحدة قائمة ومستمرة فى عملها، واختصاصاتها المتعلقة بفحص ملفات تسعير المعاملات، بشكل طبيعى دون أى تغيير، مشددة على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وإرباك الرأى العام.





ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين لـ 25%

وفي ضوء ما تردد من أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى 25% في عام2019، وذلك وفقاً للإحصائيات الرسمية، نفى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تلك الأنباء تماماً.





وأوضح أنه لا صحة لارتفاع نسبة البطالة فى مصر إلى 25% فى عام2019، وأن نسبة البطالة انخفضت فى الربع الأول من عام 2019 إلى 8.1% ، وهو ما يعتبر أفضل المعدلات خلال 20 عاماً، مُشدداً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام والنيل من جهود الدولة فى توفير فرص عمل للشباب.





وأشار الجهاز إلى حرص الدولة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة بينهم وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة التى تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل، ويأتى على رأسها شبكة الطرق القومية، وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات قطاع التشييد بوجه عام، فضلًا عن مبادرات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مُشيراً إلى نجاح هذه المشروعات فى خفض معدلات البطالة من 12% فى 2017 إلى 9.9% فى 2018، واستمرار التراجع إلى 8.1 % فى الربع الأول للعام المالى 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 5% بحلول عام 2030.





إلغاء فترة السماح المقررة لتجديد رخص قيادة السيارات

ونفت الحكومة ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة، بشأن إلغاء فترة السماح المقررة لتجديد رخص قيادة السيارات، بواقع شهر من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية، مع فرض غرامة مالية يومية على المخالف، 40 جنيها، قائلة: "قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدى السيارات، من أجل التيسير عليهم فى تجديد رخصة القيادة".



